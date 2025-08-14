TOGETHER, forever and ever | Critique

Note des lecteurs 0 Note 3.5 FUN ET SMART

Voir Alison Brie et Dave Franco fusionner dans un amoncellement de chair peu ragoutante. La promesse de TOGETHER suscite évidemment la curiosité. Néanmoins, le premier film de Michael Shanks se révèle avoir bien plus à offrir.

Remarqué à Sundance

Après une projection remarquée au festival de Sundance en 2025, TOGETHER a suscité l’engouement parmi les distributeurs. A24, MGM et Apple+ étaient, entre autres, sur le coup pour obtenir le précieux sésame. Finalement, ce sera Neon, grande rivale d’A24, qui décrochera la timbale. Pourtant, bien que remarqué pour son court-métrage Rebooted en 2020, le réalisateur Michael Shanks reste encore un débutant. Et c’est certainement bien plus l’attrait de voir le couple Alison Brie / Dave Franco dans ce grand spectacle de body horror, qui aura déclenché la curiosité des professionnels, comme du public.

Au casting comme à la production, Alison Brie (Promising Young Woman) a cru à ce film au budget moyen de 7 millions de dollars, tourné en 21 jours. Grand bien lui en a fait. TOGETHER est déjà un succès commercial avec plus de 18 millions de recettes au box office américain. Apprécié par la critique, le film semble être aussi une réussite artistique. Il faut dire que cette histoire de couple dysfonctionnel, dont les deux membres fusionnent progressivement l’un avec l’autre, détient de solides arguments pour intriguer, mais se révèle tout aussi bien mené pour séduire – avec une touche de divertissement maligne pour satisfaire toutes les audiences.

Prisonniers de l’amour

Après avoir vu échouer les rêves de grandeur de Tim, son compagnon musicien, Millie accepte un poste d’enseignante dans une petite ville. Tragique, TOGETHER raconte l’isolement de ce couple de quarantenaires après leur déménagement à la campagne. S’ensuivent assez vite les frustrations et les reproches. Être ensemble paraît ne plus avoir de sens, pourtant chacun s’attache malgré tout à cette relation, jusqu’à en devenir prisonnier, au point que les individualités s’effacent derrière l’union. En effet, l’élément fantastique, l’eau d’une source mystérieuse, vient servir ce propos lorsque les chairs des deux protagonistes se mélangent après l’avoir bue.

Bien que pessimiste, TOGETHER comporte néanmoins un brin d’humour cynique, autant dans sa vision du couple, que dans la critique qu’il adresse aux citadins venus se mettre au vert. Le spectacle de body horror promis renforce, par certains aspects, cette dimension comique et y ajoute une part d’horrifique, pour mieux nourrir cette tragédie pathétique. Un habile mélange de genres, qui permet à TOGETHER de plaire autant aux amateurs de cinéma fantastique qu’à un plus large public. Petit bémol toutefois, les effets visuels en deviennent un peu timides, bien que le film conserve une certaine audace.

Together, une excellente surprise

Une certaine audace, car on ne s’attendait effectivement pas à voir Alison Brie tirer brusquement le pénis de Dave Franco (Love Lies Bleeding) hors de son vagin, ni même lui scier le bras. Un postulat intéressant, dans la mesure où si elle semble la plus impliquée dans la relation de couple au départ, c’est bien Millie qui agit de la manière la plus radicale pour empêcher la fusion, là où Tim se résigne bien plus rapidement. Pourtant, la mise en scène ne cesse de souligner comment le personnage masculin s’isole physiquement de sa compagne dans son bureau. Ils ne semblent, en réalité, ne partager que la chambre le soir venu.

Dans sa géographie de la maison, TOGETHER témoigne en effet de l’éloignement du couple, vivant pourtant dans un même espace. Leurs incursions à deux en extérieur ne servent pas plus à les rapprocher, puisque leurs retombées s’avèrent négatives. Malin, le film de Michael Shanks le serait d’autant plus s’il s’épargnait d’expliquer la mystique de l’eau de la grotte où sont malencontreusement tombés les protagonistes. Car la tragédie du couple en fusion, qui renonce à tout sauf à leur relation, se suffisait à elle-même. Dommage, mais pas dommageable, puisqu’entre Substitution : Bring her back et Évanouis, TOGETHER reste une excellente surprise en cet été 2025 jonché de sorties horrifiques.

Lilyy NELSON

