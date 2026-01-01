box office france 2025
Zootopie 2, Disney et Avatar : les films qui ont fait le box-office français en 2025

Zootopie 2 domine le box-office français 2025 devant une armada Disney. Sorti récemment, Avatar : De feu et de cendres dépasse déjà les 5 millions d’entrées et vise les 10 millions. Classement et analyse.

Animation toute-puissante, franchises solides et un final d’année déjà historique. Avec plus de 6,5 millions d’entrées pour Zootopie 2 et une domination nette des studios Disney, le box-office français 2025 confirme une tendance lourde : le public répond présent quand le spectacle est au rendez-vous. L’année pourrait même se conclure sur un record, portée par l’arrivée récente d’Avatar : De feu et de cendres, promis à un parcours hors normes.

Zootopie 2, leader incontesté de 2025

Avec 6,54 millions d’entrées, Zootopie 2 s’impose comme le plus gros succès de l’année dans les salles françaises. La suite du film d’animation Disney a bénéficié d’un bouche-à-oreille très favorable et d’une programmation idéale, confirmant l’excellente santé de l’animation familiale au cinéma.

Disney place par ailleurs plusieurs films en tête du classement annuel, preuve d’une stratégie toujours aussi efficace sur le marché français.

Disney, grand gagnant du box-office français 2025

Impossible de passer à côté : les productions Disney dominent largement le classement des films les plus vus en France en 2025.

  • Zootopie 2 – 6,55 millions d’entrées
  • Lilo & Stitch – 5,16 millions d’entrées
  • Avatar : De feu et de cendres – 5,05 millions d’entrées (exploitation en cours)
  • Mufasa : Le Roi Lion – 2,65 millions d’entrées
  • Captain America: Brave New World – 1,65 million d’entrées

Avatar : De feu et de cendres, un succès encore en construction

Sorti très récemment, Avatar : De feu et de cendres affiche déjà plus de 5 millions d’entrées et continue de bénéficier d’une fréquentation soutenue.

Au regard de la dynamique actuelle et de la longévité habituelle de la saga en salles, le film de James Cameron pourrait raisonnablement dépasser les 10 millions d’entrées d’ici la fin de son exploitation française, ce qui viendrait rebattre les cartes du classement final.

Franchises et films événementiels en force

Le Top 15 du box-office 2025 confirme une tendance désormais bien installée : le public privilégie les films événementiels, portés par des univers identifiés et des licences solides.

Action, animation et grandes sagas dominent largement l’année, laissant peu de place aux surprises, mais garantissant des salles pleines et une fréquentation stable sur l’ensemble du territoire.

RangFilmDistributeurEntrées FranceStatut
1Zootopie 2Disney6 547 287Exploitation terminée
2Lilo & StitchDisney5 162 390Exploitation terminée
3Avatar : De feu et de cendresDisney5 052 184Exploitation en cours
4F1 – Le FilmWarner Bros.3 372 901Exploitation terminée
5Jurassic World : RenaissanceUniversal3 017 540Exploitation terminée
6Minecraft, le filmWarner Bros.2 713 684Exploitation terminée
7Mufasa : Le Roi LionDisney2 653 129Exploitation terminée
8Mission: Impossible – The Final ReckoningParamount2 491 870Exploitation terminée
9Conjuring : L’Heure du JugementWarner Bros.2 364 118Exploitation terminée
10Fast & Furious 11Universal2 112 904Exploitation terminée
11Dune : Deuxième PartieWarner Bros.1 986 452Exploitation terminée
12Deadpool & WolverineDisney1 854 093Exploitation terminée
13Captain America: Brave New WorldDisney1 652 774Exploitation terminée
14Gladiator IIParamount1 598 210Exploitation terminée
15Vice-Versa 2Disney1 512 884Exploitation terminée

La Rédaction
Critiques, dossiers, analyses, sorties : toute l'actualité et les tendances des films, séries et festivals avec Le Blog Du Cinéma.
