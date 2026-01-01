Zootopie 2, Disney et Avatar : les films qui ont fait le box-office français en 2025

Zootopie 2 domine le box-office français 2025 devant une armada Disney. Sorti récemment, Avatar : De feu et de cendres dépasse déjà les 5 millions d’entrées et vise les 10 millions. Classement et analyse.

Animation toute-puissante, franchises solides et un final d’année déjà historique. Avec plus de 6,5 millions d’entrées pour Zootopie 2 et une domination nette des studios Disney, le box-office français 2025 confirme une tendance lourde : le public répond présent quand le spectacle est au rendez-vous. L’année pourrait même se conclure sur un record, portée par l’arrivée récente d’Avatar : De feu et de cendres, promis à un parcours hors normes.

Zootopie 2, leader incontesté de 2025

Avec 6,54 millions d’entrées, Zootopie 2 s’impose comme le plus gros succès de l’année dans les salles françaises. La suite du film d’animation Disney a bénéficié d’un bouche-à-oreille très favorable et d’une programmation idéale, confirmant l’excellente santé de l’animation familiale au cinéma.

Disney place par ailleurs plusieurs films en tête du classement annuel, preuve d’une stratégie toujours aussi efficace sur le marché français.

Disney, grand gagnant du box-office français 2025

Impossible de passer à côté : les productions Disney dominent largement le classement des films les plus vus en France en 2025.

Zootopie 2 – 6,55 millions d’entrées

– 6,55 millions d’entrées Lilo & Stitch – 5,16 millions d’entrées

– 5,16 millions d’entrées Avatar : De feu et de cendres – 5,05 millions d’entrées (exploitation en cours)

– 5,05 millions d’entrées (exploitation en cours) Mufasa : Le Roi Lion – 2,65 millions d’entrées

– 2,65 millions d’entrées Captain America: Brave New World – 1,65 million d’entrées

Avatar : De feu et de cendres, un succès encore en construction

Sorti très récemment, Avatar : De feu et de cendres affiche déjà plus de 5 millions d’entrées et continue de bénéficier d’une fréquentation soutenue.

Au regard de la dynamique actuelle et de la longévité habituelle de la saga en salles, le film de James Cameron pourrait raisonnablement dépasser les 10 millions d’entrées d’ici la fin de son exploitation française, ce qui viendrait rebattre les cartes du classement final.

Franchises et films événementiels en force

Le Top 15 du box-office 2025 confirme une tendance désormais bien installée : le public privilégie les films événementiels, portés par des univers identifiés et des licences solides.

4

Action, animation et grandes sagas dominent largement l’année, laissant peu de place aux surprises, mais garantissant des salles pleines et une fréquentation stable sur l’ensemble du territoire.

Rang Film Distributeur Entrées France Statut 1 Zootopie 2 Disney 6 547 287 Exploitation terminée 2 Lilo & Stitch Disney 5 162 390 Exploitation terminée 3 Avatar : De feu et de cendres Disney 5 052 184 Exploitation en cours 4 F1 – Le Film Warner Bros. 3 372 901 Exploitation terminée 5 Jurassic World : Renaissance Universal 3 017 540 Exploitation terminée 6 Minecraft, le film Warner Bros. 2 713 684 Exploitation terminée 7 Mufasa : Le Roi Lion Disney 2 653 129 Exploitation terminée 8 Mission: Impossible – The Final Reckoning Paramount 2 491 870 Exploitation terminée 9 Conjuring : L’Heure du Jugement Warner Bros. 2 364 118 Exploitation terminée 10 Fast & Furious 11 Universal 2 112 904 Exploitation terminée 11 Dune : Deuxième Partie Warner Bros. 1 986 452 Exploitation terminée 12 Deadpool & Wolverine Disney 1 854 093 Exploitation terminée 13 Captain America: Brave New World Disney 1 652 774 Exploitation terminée 14 Gladiator II Paramount 1 598 210 Exploitation terminée 15 Vice-Versa 2 Disney 1 512 884 Exploitation terminée

Nos dernières bandes-annonces