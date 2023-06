COUP DE CHANCE : la première production tournée en français de Woody Allen a sa bande-annonce

Le légendaire réalisateur Woody Allen est de retour avec son cinquantième film, COUP DE CHANCE, qui possède une particularité : il a été tourné entièrement en français et c’est une première. Bande-annonce !

Le synopsis du film est bien évidemment tourné – pour ne rien changer à la filmographie de Allen – sur le relationnel et la romance entre des personnages : Fanny et Jean ont tout du couple idéal : épanouis dans leur vie professionnelle, ils habitent un magnifique appartement dans les beaux quartiers de Paris et semblent amoureux comme au premier jour. Mais lorsque Fanny croise, par hasard, Alain, ancien camarade de lycée, elle est aussitôt chavirée. Ils se revoient très vite et se rapprochent de plus en plus…

Côté casting, du 100% français : Valérie Lemercier, Melvil Poupaud, Elsa Zylberstein, Niels Schneider (OK, franco-canadien pour le coup !), Lou de Laâge, Guillaume de Tonquédec, Grégory Gadebois, Jeanne Bournaud et Anne Loiret.

Le directeur de la photographie Vittorio Storaro est à nouveau de la partie. Il était aux côtés du réalisateur pour ses cinq précédents films (Café society, Crisis in six scenes, Wonder wheel, Un jour de pluie à New York, Rifkin’s festival).

Woody Allen commence à bien connaître la France, puisque COUP DE CHANCE est son quatrième long-métrage à être tourné dans l’hexagone, après Tout le monde dit I love you, Magic in the moonlight et bien évidemment Minuit à Paris.

Le réalisateur avait dit, en juin 2022 lors d’un live Instagram, avec l’acteur Alec Baldwin, que ce film serait probablement son dernier.

COUP DE CHANCE sortira sur les écrans français le 27 septembre 2023 via Metropolitan Filmexport.

Nos dernières bandes-annonces