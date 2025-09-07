De YouTube à Prime Video, Helluva Boss conquiert le streaming

Des démons en chaleur débarquent sur Prime Video ! Dès le 10 septembre, les abonnés pourront (re)découvrir Helluva Boss, une web-série née sur YouTube qui s’impose parmi les grands noms de l’animation indé.

« Attention : ce dessin animé contient de la violence graphique, de la vulgarité, des scènes à caractère sexuel, des effets lumineux intenses, ainsi que des démons en chaleur… Bref, il est destiné à un public averti. » À chaque épisode d’Helluva Boss, c’est la même rengaine. Un carton rougeâtre prévient les spectateurs : non, cette série n’est pas à mettre entre toutes les mains.

Avec des épisodes qui cumulent jusqu’à 80 millions de vues, la web-série se hisse régulièrement dans les tendances YouTube. Au point de s’imposer comme un modèle pour les créateurs indépendants.

Helluva Boss, du sang… et des chansons

On y suit les aventures d’une agence de tueurs à gages basée en Enfer. Une entreprise menée par Blitzø, un diablotin aussi violent que libidineux. Le tout sur fond de romance, de meurtres, de traumas et de… numéros musicaux.

Un tel succès n’a pas échappé aux plateformes de streaming. En particulier Prime Video, qui souhaitait inclure cet Enfer bariolé dans son catalogue. La vingtaine d’épisodes déjà sortis sera disponible sur la plateforme dès le 10 septembre.

Quant aux futures saisons, elles bénéficieront d’environ un mois d’exclusivité sur Prime avant d’être mises en ligne sur YouTube.

L’avénement d’un studio indépendant

À l’origine du show, l’américaine Vivienne Medrano. Cette férue d’animation a d’abord publié ses courts-métrages sur YouTube, où elle a rapidement trouvé son public. Forte de ce succès, elle a lancé son propre studio indépendant en 2019, SpindleHorse Toons.

Une société qui lui a permis de développer Helluva Boss, mais aussi de lancer le pilote d’une autre série : Hazbin Hotel. Un épisode financé grâce à une cagnotte en ligne, qui cumule à ce jour 117 millions de vues sur YouTube.

Plusieurs sociétés de production, dont A24 et Amazon MGM Studios, ont alors manifesté leur intérêt pour réaliser une saison complète. L’histoire ? Celle de Charlie Morningstar, fille de Lucifer, qui tente d’ouvrir un lieu de rédemption pour les pécheurs. La diffusion s’est faite sur Prime Video, début 2024. Succès immédiat : la série a été renouvelée pour une deuxième, une troisième et même une quatrième saison.

Une portée internationale

Blitzø, le diablotin au visage bigarré d’Helluva Boss, entendait bien avoir sa part du gâteau. « Vous pensiez que « The Hashbrown Hotel » était le seul show à filer une trique démoniaque à Papa Amazon ? », lançait-il dans une vidéo devenue virale au début de l’été. « Tiens bien tes petites lolos, parce que j’ai une annonce : Helluva Boss débarque sur Prime Video. »

Avec une diffusion dans plus de 240 pays, la série va bénéficier de doublages professionnels. En France, fini les VF bricolées par les fans : les personnages ont désormais leurs voix officielles.

Avec cet ajout sur Prime, la série pourrait aussi caracoler… en tête des charts. Le lancement sur Prime s’accompagnera de la sortie de la bande originale sur les plateformes de musique. De quoi ravir les fans, qui ne pouvaient jusqu’alors pas écouter leurs morceaux favoris sur Spotify, Apple Music et autres Deezer. Des vinyles sont même en précommande pour les collectionneurs.

« En version XXL »

D’un point de vue artistique, Vivienne Medrano assure que son équipe et elle garderont la mainmise sur les décisions. En publiant sur Prime Video, ils gagnent même en liberté : les épisodes n’auront plus besoin d’être censurés pour se plier aux règles de YouTube.

Chez SpindleHorse, la machine est donc bien lancée : début août, le studio annonçait même agrandir son équipe. « Préparez vos CV (…). Nous recherchons des storyboarders freelance », lançait-il sur X.

Hey everybody, get your resumes ready, Spindlehorse is expanding its team! We are looking for freelance board artists & a fulltime senior board artist, leadership experience is preferred but not required. If interested please send your resumes and reels to impjoobs@gmail.com pic.twitter.com/QbTqvluKzw — Helluva Boss (@IMPmurderpros) July 31, 2025

Ce bouleversement, c’est peut-être Blitzø qui le résume le mieux : « En gros, on continue comme avant, mais en version XXL. Tu piges ? »

