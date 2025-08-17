Festival du Film Francophone d’Angoulême : présentation de l’édition 2025

La 18ème édition du Festival du Film Francophone d’Angoulême aura lieu du 25 au 30 août 2025.

Comme chaque année, le Festival du Film Francophone d’Angoulême est l’occasion pour 60 000 spectateurs de découvrir les nombreuses pépites qui vont marquer l’année. Sont ainsi présentés dix films en compétition et une trentaine de films en avant-première dans différentes catégories, combinant cinéma populaire et subtil, drames et comédies.

Festival du Film Francophone d’Angoulême 2025 – La compétition

Dix longs-métrages, dont trois premiers films, sont en compétition au sein d’une superbe sélection aux thèmes très variés. Accompagnés des acteurs-actrices, les cinéastes, dont cinq réalisatrices, viendront défendre leurs films, programmés sur 6 séances et précédés de courts-métrages également en compétition.

– Les enfants vont bien (France) de Nathan Ambrosioni avec Camille Cottin, Monia Chokri et Juliette Armanet

– La femme de (France) de David Roux avec Mélanie Thierry, Éric Caravaca et Arnaud Valois

– Fanny (Quebec) de Yan England

– Furcy, né libre (France) de Abd Al Malik avec Romain Duris, Makita Samba et Ana Girardot

– Le gang des Amazones (France) de Mélissa Drigeard avec Lyna Khoudri, Laura Felpin et Izïa Higelin

– Muganba, celui qui soigne (France-Gabon-Belgique) de Marie-Hélène Roux avec Isaach de Bankolé et Vincent Macaigne

– Les invertueuses (Burkina Faso-France) de Chloé Aïcha Boro

– La poupée (France) de Sophie Beaulieu avec Cécile de France, Vincent Macaigne et Zoé Marchal

– Promis le ciel (France-Tunisie-Qatar) de Erige Sehiri avec Aïssa Maga

– Sans pitié (France-Belgique) de Julien Hosmalin avec Adam Bessa et Tewfik Jallab

Festival du Film Francophone d’Angoulême 2025 – Le jury

Si le public désigne son coup de cœur avec le Prix du public, le jury du long métrage décerne quant à lui les fameux Valois (Diamant, Mise en scène, Scénario, Musique, Acteur et Actrice, Meilleur Court Métrage d’Animation). Il sera présidé cette année par la comédienne Diane Kruger (Les Linceuls, Visions), qui évoquera sa carrière lors d’une Classe de Maitre le 29 août. Les autres membres du jury sont :

– le scénariste réalisateur belge Fabrice du Welz (Le Dossier Maldoror, Adoration)

– la chanteuse auteure compositrice Imany

– les comédiens Patrick Mille et Simon Thomas

– l’actrice québécoise Sarah Montpetit, premier rôle dans Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, qui fait partie de la sélection des 10 films mettant à l’honneur le cinéma au Québec

– la journaliste Fabienne Pascaud

La présidente du jury des étudiants francophones sera cette année la comédienne Nine d’Urso.

Festival du Film Francophone d’Angoulême 2025 – Les avant-premières

La soirée d’ouverture du Festival le 25 août permettra au public de découvrir en avant-première La femme la plus riche du monde de Thierry Klifa, qui revient sur l’affaire Bettencourt avec Isabelle Huppert, Laurent Lafitte et Marina Fois. La soirée de clôture le 30 août offrira sous l’angle de la comédie un voyage dans le temps, C’était mieux demain de Vinciane Millereau, avec Elsa Zylberstein et Didier Bourdon.

Le public pourra également découvrir de nombreux autres films en avant-première, toujours en présence des talents :

– La bonne étoile de et avec Pascal Elbé, Benoit Poelvoorde, Audrey Lamy et Zabou Breitman

– La pire mère au monde de Pierre Mazingarbe avec Muriel Robin et Louise Bourgoin

– Météors de Hubert Charuel avec Paul Kircher

– Adieu Jean-Pat de Cécile Rouaud, avec Hakim Jemili et Nora Hamzawi

– La condition de Jérome Bonnell avec Swann Arlaud, Galatéa Bellugi et Louise Chevillotte

– Qui brille au combat de Joséphine Japy avec Mélanie Laurent et Félix Kysyl

– Regarde de Emmanuel Poulain-Arnaud avec Audrey Fleurot et Dany Boon

– Une place pour Pierrot de Hélène Médigue avec Grégory Gadebois et Marie Gillain

– La vie de château, mon enfance à Versailles, animation de Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’Limi

– Fils de de Carlos Abascal Peiro, avec Jean Chevalier de la Comédie Française, Fraçois Cluzet et Karin Viard

– Chroniques d’un indic de Laurent Herbiet, avec Simon Abkarian et Quentin Dolmaire

– Le Jour J de Claude Zidi Jr avec Kev Admas et Jarry

Festival du Film Francophone d’Angoulême 2025 – Les autres sélections

Une rétrospective dédiée au réalisateur Denys Arcand permettra de revoir 7 de ses films, dont Le déclin de l’empire américain et Les invasions barbares et de le rencontrer lors d’une Classe de Maitre le 28 août.

Trois films sont programmés dans la catégorie Les flamboyants :

– Animal Totem de Benoit Delépine avec Samir Guesmi et Olivier Rabourdin

– L’inconnu de la Grande Arche de Stéphane Demoustier avec Sidse Babett Knudsen, Xavier Dolan et Michel Fau

– Les Tourmentés de Lucas Belvaux avec Niels Schneider et Ramzy Bedia

La catégorie Premiers Rendez-Vous donnera la possibilité de voir trois films, dont Kika de Alexe Poukine avec Manon Clavel et La petite graine de Mathias et Colas Rifkiss, avec Sebastien Chassagne. Plusieurs documentaires sont également programmés cette année, évoquant Véronique Sanson (Véronique de Tom Volf) ou Pierre Granier-Deferre (A l’ombre des stars, de Luc Larriba).

Enfin, des comédiens viendront présenter en avant-première des films intimistes, tels Jérémie Renier avec D’un monde à l’autre, Romane Bohringer avec Dites-lui que je l’aime et Isabelle Carré avec Les rêveurs lors d’une projection au Théâtre, suivie d’une lecture musicale.

Réservation obligatoire des séances par Internet (disponibles à cette adresse).

