Présentation de l’édition 2024 du Festival du Film Francophone à Angoulême (FFA)

La 17ème édition du Festival FFA (Film Francophone d’Angoulême), festival incontournable de la rentrée, aura lieu du 27 août au 1er septembre 2024. Ce sera à nouveau une belle occasion de découvrir de nombreuses pépites qui combinent cinéma populaire et subtil, drames et comédies, parmi les dix films en compétition et la trentaine de films présentés en avant-première, dans différentes catégories.

La compétition

Les films en compétition au Festival FFA 2024

Cette année, dix longs-métrages, dont la moitié sont des premiers films, sont en compétition au sein d’une superbe sélection aux thèmes très variés. Les cinéastes, dont quatre réalisatrices, et les acteurs-trices viendront défendre leurs films, tous précédés de courts-métrages également en compétition. Six séances sont programmées pour chaque film.

Barbès, Little Algérie (France) de Hassan Guerrar avec Sofiane Zermani (Fianso) , Eye Haïdara et Clotilde Courau

(France) de avec , et Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles (Québec) de Lyne Charlebois

(Québec) de En tongs au pied de l’Himalaya (France) de John Wax avec Audrey Lamy

(France) de avec Lads (France-Belgique) de Julien Menanteau avec Jeanne Balibar et Marc Barbé

(France-Belgique) de avec et Le procès du chien (Suisse-France) de et avec Laetitia Dosch et François Damiens , Jean-Pascal Zadi et Anne Dorval

(Suisse-France) de et avec et , et Rabia (France) de Mareike Engelhardt avec Lubna Azabal et Megan Northam

(France) de avec et Une vie rêvée (France-Belgique) de Morgan Simon avec Valeria Bruni Tedeschi et Félix Lefebvre

(France-Belgique) de avec et Vingt dieux (France) de Louise Courvoisier

(France) de À Bicyclette (France) de et avec Mathias Mlekuz et Philippe Rebbot

(France) de et avec et L’effacement (France-Tunisie) de Karim Moussaoui avec Sammy Lechea

Le jury

Le jury du long métrage décernera les fameux Valois (Diamant, Mise en scène, Scénario, Musique, Acteur et Actrice, Meilleur Court Métrage d’Animation). Il sera présidé cette année par la comédienne Kristin Scott Thomas, qui évoquera sa carrière lors d’une Classe de Maitre le 31 août. Les autres membres du jury sont :

le journaliste réalisateur François Busnel

le scénariste réalisateur acteur Cédric Kahn

la scénariste réalisatrice marocaine Maryam Touzani , qui présentera ses films au sein de la programmation de 18 longs et courts-métrages, dédiée au Maroc, pays francophone invité

, qui présentera ses films au sein de la programmation de 18 longs et courts-métrages, dédiée au Maroc, pays francophone invité la chanteuse auteure compositrice Imany

l’acteur musicien chanteur québécois Sébastien Ricard , interprète de Hôtel Silence , le dernier film de Léa Pol

, interprète de , le dernier film de les comédiens Alix Poisson et Makita Samba la productrice belge Anne-Dominique Toussaint

Le président du jury des étudiants francophones est cette année le comédien Samuel le Bihan, à l’affiche de Seul, fiction portant sur la participation du navigateur Yves Parlier au Vendée Globe.

Les avant-premières

Les films présentés en avant-première au Festival FFA 2024

La soirée d’ouverture du Festival le 27 août permettra au public de découvrir en avant-première Les barbares de et avec Julie Delpy aux côtés de Laurent Lafitte et Sandrine Kiberlain. Deux acteurs qui seront également têtes d’affiche du film projeté lors de la soirée de clôture du 1er septembre et consacré à la grande comédienne de théâtre, Sarah Bernhardt, la divine de Guillaume Nicloux, avec Amira Casar et Laurent Stocker.

Le public pourra découvrir de nombreux autres films en avant-première mondiale, toujours en présence des réalisateurs-trices et acteurs-trices :

La vallée des fous de Xavier Beauvois , avec Jean-Paul Rouve et Pierre Richard

de , avec et Mikado de Baya Kasmi avec Félix Moati , Vimala Pons et Ramzy Bedia

de avec , et Challenger de Varante Soudjian avec Alban Ivanov

de avec À toute allure , de Lucas Bernard avec Pio Marmaï et Eye Haïdara

, de avec et Le système Victoria de Sylvain Descloux avec Damien Bonnard, Jeanne Balibar et Cédric Appieto

de avec et Magma de Cyprien Vial avec Marian Foïs et Théo Christine

de avec et Drone de Simon Bouissou avec Marion Barbeau et Stefan Crepon

Seront également présentés en avant-première :

À l’ancienne de Hervé Mimram , avec Didier Bourdon , Gérard Darmon et Chantal Lauby

de , avec , et Everybody Loves Touda de Nabil Ayouch

de Prodigieuses de Frédéric et Valentin Potier avec Camille Razat , Franck Dubosc et Isabelle Carré

de avec , et Vivre, mourir, renaître de Gaël Morel, avec Victor Belmondo et Théo Christine

de avec et Nos belles-sœurs de René-Richard Cyr

Les autres sélections

Les autres sélections du Festival FFA 2024

Un focus sur la réalisatrice comédienne Valérie Donzelli sera l’occasion de revoir sept de ses films, dont La guerre est déclarée, Main dans la main, Notre Dame et Marguerite et Julien et de la rencontrer lors d’une Classe de Maitre le 29 août.

Trois films sont programmés dans la catégorie Les flamboyants, dont Le quatrième mur de David Oelhoffen avec Laurent Lafitte et Simon Abkarian. Ainsi que L’histoire de Souleymane de Boris Lojkine, récompensé dans la sélection Un Certain regard au Festival de Cannes 2024 par le Prix du Jury et celui du Meilleur Acteur pour Abou Sangare. La catégorie Premiers Rendez-Vous donnera la possibilité de voir trois films, dont Fario de Lucie Prost avec Finnegan Oldfield et Megan Northmanet le documentaire Les enfants de Rodolphe Marconi.

Plusieurs documentaires portant sur le cinéma et les actrices sont également mis à l’honneur cette année :

Claude Lelouch, la vie en mieux de Elise Baudouin

de Micheline Presle, cinéma permanent de Olivier Lemaire

Anouk Aimée, la beauté du geste de Dominique Besnehard et Muriel Flis-Trèves

et Le cœur ailleurs de Laura Tuillier

Marilù, rencontre avec une femme remarquable de Sandrine Dumas

de Michel Ciment, le cinéma en partage de Simone Lainé

Six films seront projetés dans la collection Bijoux de famille, dont Corniche Kennedy de Dominique Cabrera et en avant-première Ma Vie, ma gueule, dernier film de la regrettéeSophie Fillières, avec Agnès Jaoui et Philippe Katerine. Enfin, la musique sera doublement mise à l’honneur avec un moment partagé avec l’actrice pianiste Alice Taglioni et la projection en Ciné&Concerts de En fanfare, de Emmanuel Courcol avec Benjamin Lavernhe et Pierre Lottin.

Réservation obligatoire des séances par Internet (disponibles à cette adresse).

