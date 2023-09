La Mostra de Venise 2023 dévoile sa sélection

Présidée par Damien Chazelle, la 80e édition du Festival International du Film de Venise s’est ouverte dans une ambiance particulière tandis que la grève continue de battre son plein à Hollywood.

Président du jury de cette 80e édition, Damien Chazelle affiche son soutien au mouvement de grève

Alors que la grève hollywoodienne se poursuit depuis plus de 100 jours, la Mostra de Venise a récemment déroulé son tapis rouge pour y accueillir le gratin international du 7e art. Or, depuis le début du mouvement lancé par la Sag-Afra, aucun artiste hollywoodien ne peut participer à la promotion d’un film produit par un grand studio ou une plateforme de streaming. C’est donc parfois vêtus de t-shirts en soutien à la grève, à l’instar de Damien Chazelle, que les acteurs et les actrices sont arrivés dans la République sérénissime…

Malgré cette ambiance étrange, le Festival international du film de Venise a tout de même décidé de maintenir la présence de nombreuses grosses productions au sein de sa sélection officielle – et ce, malgré les interdictions de promotion de la Sag-Afra. The Killer de David Fincher, Ferrari de Michael Mann, Maestro de Bradley Cooper, Pauvres Créatures de Yorgos Lanthimos, Priscilla de Sofia Coppola… Si ces nombreux films contribuent au rayonnement de cette édition 2023, ils n’arrivent néanmoins pas à éclipser la présence de Luc Besson, Roman Polanski et Woody Allen. En déroulant le tapis rouge à ce trio problématique après avoir récompensé trois réalisatrices engagées sur ses précédentes éditions, le festival dirigé par Alberto Barbera semble se gargariser d’un doigt d’honneur fait aux victimes de ces réalisateurs et aux mouvements féministes.

Rendez-vous le 10 septembre pour la cérémonie de clôture.

En compétition

ADAGIO de Stefano Sollima

LA BETE de Bertrand Bonello

COMANDATE d’Edoardo De Angelis

DOGMAN de Luc Besson

EL CONDE de Pablo Lorrain

ENEA de Pietro Castellitto

AKU WA SONZAI SHINA de Ryusuke Hamaguchi

FERRARI de Michael Mann

FINALMENTE L’ALBA de Saverio Costanzo

ZIELONA GRANICA de Agnieska Holland

HOLLY de Fien Troch

HORS-SAISON de Stéphane Brizé

THE KILLER de David Fincher

LUBO de Giorgio Diritti

MAESTRO de Bradley Cooper

MEMORY de Michel Franco

MOI, CAPITAINE de Matteo Garrone

ORIGIN d’Ava DuVernay

PAUVRES CREATURES de Yorgos Lanthimos

PRISCILLA de Sofia Coppola

BASTARDEN de Nikolaj Arcel

DIE THEORIE VON ALLEM de Timm Kröger

KOBIETA Z… de Malgorzata Szumowska et Michal Englert

Hors compétition

Fiction

COUP DE CHANCE de Woody Allen

THE WONDERFUL STORY OF HENRY SUGAR de Wes Anderson

THE PENITENT de Luca Barbareschi

LA SOCIEDAD DE LA NIEVE de Juan Antonio Bayona

L’ORDINE DEL TEMPO de Liliana Cavani

VIVANTS d’Alix Delaporte

DAAAAAALI ! de Quentin Dupieux

THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL de William Friedkin

MAKING OF de Cédric Khan

AGGRO DR1FT de Harmony Korine

HITMAN de Richard Linklater

THE PALACE de Roman Polanski

SNOW LEOPARD de Pema Tseden

Film documentaires

AMOR de Virginia Eleuterie Serpieri

ENZO JANNACCI VENGO ANCH’IO de Giorgio Verdelli

FRENTE A GUERNICA de Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi

HOLLYWOODGATE de Ibrahim Nash’at

MENUS PLAISIRS – LES TROISGROS de Frederick Wiseman

RYUICHI SAKAMOTO | OPUS de Neo Sora

Séries

I KNOW YOUR SOUL d’Alen Drljevic et Nemin Hamzagic

OF MONEY AND BLOOD de Xavier Giannoli et Frédéric Planchon

Section Orrizonti

BEHIND THE MOUNTAINS de Mohamed Ben Attia

CITY OF WIND de Lkhagvadulam Purev-Ochir

DORMITORY de Nehir Tuna

EL PARAISO d’Enrico Maria Artale

AN ENDLESS SUNDAY d’Alain Parroni

EXPLANATION FOR EVERYTHING de Gabor Reisz

THE FEATHERWEIGHT de Robert Kolodny

FOR NIGHT WILL COME de Céline Rouzet

GASOLINE RAINBOW de Bill Ross et Turner Ross

HEARTLESS de Nara Normande et Tiao

HESITATION WOUND de Selman Nacar

HOUSEKEEPING FOR BEGINNERS de Goran Stolevski

NOWHERE de Simone Massi

PARADISE IS BURNING de Mika Gustafson

THE RED SUITCASE de Fidel Devkota

SHADOW OF FIRE de Shinya Tsukamoto

TATAMI de Guy Nattiv, Zar Amir Ebrahimi

UPON OPEN SKY de Mariana Arriaga et Santigao Arriaga

Section Orrizonti extra

DAY OF THE FIGHT de Jack Huston

THE DREAMER d’Anaïs Tellenne

FELICITA de Micaela Ramazzotti

FOREVER-FOREVER d’Anna Buryachkova

IN THE LAND OF SAINTS AND SINNERS de Robert Lorenz

PET SHOP BOYS d‘Olmo Schnabel

PHANTOM YOUTH de Luana Bajrami

EL RAPTO de Daniela Goggi

STOLEN de Karan Tejpal

Nos dernières bandes-annonces