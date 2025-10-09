Le Festival Lumière célèbre Michael Mann du 11 au 19 octobre 2025

Le festival remettra le 17e Prix Lumière au réalisateur américain Michael Mann le vendredi 17 octobre à L’Amphithéâtre 3000 de Lyon. En parallèle, les spectateurs pourront redécouvrir toute sa filmographie, de Heat à Miami Vice, ainsi que de nombreux films de patrimoine sur grand écran, du 11 au 19 octobre 2025.

Avec une filmographie variée et versatile, Michael Mann s’est autant illustré dans le polar avec Heat, que dans la fresque historique avec Le Dernier des Mohicans, le fantastique avec La Forteresse noire ou même le biopic avec Ali. Amoureux du grand cinéma comme du divertissement populaire, le réalisateur américain a aussi travaillé sur des séries comme Les Incorruptibles de Chicago ou Tokyo Vice.

Pour sa contribution exceptionnelle à l’histoire du cinéma, Michael Mann (Ferrari) recevra le 17e Prix Lumière le 17 octobre prochain. Il succède ainsi à des personnalités comme Jane Fonda, Tim Burton, Jane Campion et Wim Wenders. Mise à l’honneur pendant toute une semaine, la filmographie de Michael Mann sera, pour l’occasion, diffusée dans de nombreux cinémas du Grand-Lyon. Le cinéaste présentera également une Masterclass le 17 octobre prochain.

Entre autres événements, le réalisateur John Woo sera, lui aussi, présent pour une Masterclass le 19 octobre et, parmi les invités du Festival, les Lyonnais pourront également croiser Natalie Portman, Sean Penn ou Guillermo Del Toro. Grand festival de patrimoine, Lumière offre aussi l’opportunité de voir sur grand écran une programmation éclectique, avec notamment des chef-d’œuvres du muet, des ciné-concerts ou des programmes pour enfants.

Le Festival Lumière a lieu du 11 au 19 octobre 2025 à l’Institut Lumière et dans de nombreux cinémas de Lyon et sa région. Pour plus d’informations, rendez-vous sur festival-lumiere.org.

