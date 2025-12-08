Quand arrivent les premiers frimas et que les lumières de saison envahissent les villes, l’appel du film de Noël se fait irrésistible. Entre classiques indémodables, comédies familiales et nouvelles productions calibrées pour le streaming, voici une sélection qui capture l’esprit des fêtes dans toute sa diversité, du réconfort immédiat à la découverte inattendue.

Les incontournables classiques de Noël

The Holiday (2006)

Comédie romantique désormais culte, The Holiday s’impose grâce à son charme désarmant et son duo d’héroïnes dont les destins se croisent au moment le plus doux de l’année. Deux femmes meurtries échangent leurs maisons le temps des fêtes : un détour par la Californie pour l’une, la campagne anglaise pour l’autre. De nouveaux paysages, de nouvelles rencontres… et peut-être un second souffle en amour.

Maman, j’ai raté l’avion ! (1990)

Impossible d’imaginer Noël sans Kevin McCallister, seul chez lui à manigancer des pièges aussi absurdes qu’ingénieux contre deux cambrioleurs dépassés par les événements. Une comédie devenue rituel annuel, mélange parfait d’humour burlesque et de tendresse.

Love Actually (2003)

Véritable mosaïque sentimentale, Love Actually entrelace les destins d’une galerie de Londoniens en pleine période de fêtes. Histoires tendres, romances contrariées et éclats d’émotion s’y succèdent sans mièvrerie, portés par une chaleur humaine qui résiste aux années.

Super Noël (1994)

Avec son humour familial très 90’s et son atmosphère scintillante, Super Noël raconte la transformation progressive d’un homme ordinaire en Père Noël malgré lui. Une fable attachante où le merveilleux s’installe dans le quotidien.

Klaus (2019)

Réinvention sensible et moderne du mythe, Klaus séduit par son esthétique singulière et son récit humaniste. L’histoire d’un jeune facteur désabusé qui, en rencontrant un menuisier solitaire, contribue malgré lui à ranimer l’entraide et la joie dans une ville glaciale. Une œuvre déjà classique.

Le Grinch (2000)

Malicieux, anticonformiste et délicieusement anarchique, Le Grinch doit beaucoup à l’interprétation jubilatoire de Jim Carrey. L’histoire d’un misanthrope décidé à saboter Noël… jusqu’à ce qu’une petite fille fissure sa carapace.

Miracle sur la 34e Rue (1947)

Sous ses allures de conte léger, ce classique évoque avec finesse justice, croyances et consumérisme. On y suit un vieil homme engagé pour incarner le Père Noël dans un grand magasin et qui affirme être le véritable. Une douceur teintée d’ironie, intemporelle.

A Christmas Prince (2017)

Netflix revisite le conte de fées en mode moderne : une journaliste infiltrée dans un château, un prince rebelle qui ne l’est pas tant que ça, et l’inévitable magie de Noël qui rapproche les cœurs. Léger, sucré, parfaitement assumé.

Les 5 Légendes (2012)

Super-héros de l’imaginaire, Le Père Noël, La Fée des dents, Le Lapin de Pâques et leurs alliés unissent leurs forces pour protéger les rêves des enfants. Un récit spectaculaire qui réveille l’âme d’enfant.

Santa et Cie (2017)

Avec son humour décalé et chaleureux, Alain Chabat livre une comédie qui fonctionne par sa simplicité et son rythme. Quand tous ses lutins tombent malades, le Père Noël n’a d’autre choix que de débarquer sur Terre pour sauver les fêtes mais rien ne va se passer comme prévu.

Nouveautés à découvrir cette année

My Secret Santa (2024)

Une mère célibataire pleine d’énergie se déguise en homme pour décrocher un emploi de Père Noël dans une station de ski chic. Quand elle commence à développer des sentiments pour son patron, son secret menace d’éclater au pire moment.

Un ex pour Noël (2024)

Kate et Everett veulent clore leur histoire en douceur en partageant un dernier Noël ensemble. Mais nouvelles relations, souvenirs et émotions persistantes viennent perturber ce plan (trop) bien organisé.

Vive le vol d’hiver (2024)

Sophia, vendeuse débrouillarde, et Nick, informaticien fauché, prévoient chacun de cambrioler le plus grand magasin de Londres la veille de Noël. Contraints de collaborer, ils découvrent des secrets inattendus et une alchimie qui risque de compromettre leur plan.

— Émilie BINET

Cet article a été publié suite à une contribution d’un·e rédacteur·rice invité·e.

Si vous souhaitez écrire une actualité, une critique ou une analyse pour le site, n’hésitez pas à nous envoyer votre papier !

