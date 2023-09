Mostra de Venise 2023 : le palmarès complet

Du 30 août au 9 septembre 2023, le festival de cinéma italien a rappelé à quel point le cinéma était politique… On fait le point sur les polémiques et les récompenses de cette 80e cérémonie.

Maintenue malgré la grève hollywoodienne qui continue de battre son plein outre-Atlantique, cette édition de la Mostra de Venise s’est révélée être encore plus politique que prévu. Tandis que Adam Driver, Jessica Chastain et Damien Chazelle multipliaient les signes de soutien aux grévistes, les revendications des mouvements féministes ont également résonné tout au long de cette 80e édition. En effet, de nombreuses personnes n’ont pas hésité à dénoncer la présence de Luc Besson, Woody Allen et Roman Polanski sur le tapis rouge italien. Ces derniers ont néanmoins pu bénéficié tout au long du festival du soutien de Alberto Barbera, directeur artistique de la Mostra, au nom de la « distinction entre l’homme et l’artiste« .

Pourtant, cette défense a rapidement été mise à mal par la médiocrité des oeuvres présentés par ces trois cinéastes : le Dogman de Besson a ainsi été qualifié de « film le plus stupide de l’année » par le Telegraph et le Palace de Polanski d’« infecte purge« par Libération. Woody Allen, de son côté, était visiblement trop occupé à défendre l’agression sexuelle de Luis Rubiales pour faire la promotion de son film. Et si, en 2024 on arrêtait d’inviter des agresseurs sexuels dans des festivals ?

Enfin, comme le souligne Le Monde, le jury de Damien Chazelle a également envoyé un message politique fort en décernant de nombreux prix à des films dénonçant le sort réservé aux migrants. Agnieszka Holland a ainsi reçu le prix spécial du jury pour Green Border tandis que Seydou Sarr est reparti avec le prix du meilleur espoir pour son rôle de Moi, Capitaine. Ce film a également été récompensé du Lion d’argent de la meilleure réalisation. Faisons le point sur l’ensemble des récompenses de cette 80e cérémonie.

En Compétition

Le jury de la sélection « En Compétition », présidé par Damien Chazelle et composé de Saleh Bakri, Jane Champion Mia Hansen-Løve, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura Poitras et Shu Qi, a dévoilé ce samedi 9 septembre l’ensemble du palmarès :

Lion d’or : PAUVRES CRÉATURES de Yórgos Lánthimos

de Lion d’argent – Grand Prix du Jury : Aku wa sonzai shinai de Ryusuke Hamaguchi

de Lion d’argent – Meilleur réalisateur : Matteo Garrone pour MOI, CAPTAINE

pour Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine : Cailee Spaeny pour PRISCILLA

pour Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine : Peter Sarsgaard pour MEMORY

pour Prix du meilleur scénario : Guillermo Calderón et Pablo Lorraín pour EL CONDE

et pour Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir : Seydou Sarr pour MOI, CAPITAINE (de Matteo Garrone)

pour Prix spécial du jury : Zielona granica de Agnieszka Holland

Lion d’or : PAUVRES CRÉATURES de Yórgos Lánthimos – Crédits : SGP/Bestimage

Sélection Orizzonti

Le jury de la sélection « Orizzonti » présidé par Jonas Carpignano et composé de Kaouther Ben Hania, Kahlil Joseph, Jean-Paul Salomé et Tricia Tuttle, a également dévoilé son palmarès :

Prix du meilleur film : EVERYTHING FOR EVERYTHING de Gábor Reisz

de Prix du meilleur réalisateur : Mika Gustafson pour Paradise is Burning

pour Prix spécial du jury : UNA STERMINATA DOMENICA de Alain Parroni

de Prix de la meilleure actrice : Margarita Rosa De Francisco dans EL PARAÍSO

dans Prix du meilleur acteur : Tergel Bold-Erdene dans CITY OF WIND

dans Prix du meilleur scénario : Maria Artale pour EL PARAÍSO

pour Prix du meilleur court-métrage : A SHORT TRIP de Erenik Beqiri

Enfin, Liliana Cavani et Tony Leung Chiu-wai ont tous les deux reçu un Lion d’or pour l’ensemble de leur carrière.

Nos dernières bandes-annonces