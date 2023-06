Sponsorisé

Le film Terminator 2 : Le Jugement Dernier, est le deuxième opus de la série culte Terminator. Arnold Schwarzenegger, l’iconique acteur parmi les plus connus du globe, n’a jamais cessé d’étonner le grand public. L’ancien champion du monde de culturisme, puis acteur, et aussi politicien, n’a jamais manqué d’énergie pour toujours être au cœur de l’action. Pour preuve, dans l’industrie des jeux d’argent sur Internet, Arnold Schwarzenegger apparait sur des machines à sous à l’effigie de Terminator 2.

On ne connaît pas les détails des contrats passés entre le fameux acteur de Terminator et le fournisseur de machines à sous. Microgaming, la société la plus prolifique du domaine des jeux de casino sur Internet, a certainement dû proposer à l’acteur hollywoodien un contrat en or. En effet, l’industrie des machines à sous sur Internet, pesant des dizaines de milliards de dollars de volumes d’affaire à un rythme annuel, a de quoi attirer de nombreuses stars du cinéma.

Selon nos recherches, deux jeux Microgaming sont à l’image de T2 : il y a une vidéo slot machine classique et une roulette de casino dotée d’une roue de la chance, boostant les chances de gagner d’autant plus d’argent. Aux catalogues des meilleurs sites de slots, les jeux Terminator 2 attirent les joueurs à la recherche d’un casino en ligne fiable pour se divertir sur le Web.

Microgaming

Près d’une trentaine d’éditeurs de jeux de casino en ligne se font concurrence sur la toile. Sur la masse, l’éditeur Microgaming demeure le leader mondial. Parmi les centaines de jeux Microgaming, une dizaine de machines à sous sont conçues avec des thèmes cinématographiques : les jeux T2 demeurent l’une des meilleures réussites de l’éditeur. En jetant un coup d’œil sur les actus et innovations, l’iconique Arnold Schwarzenegger jouit d’un succès mondial.

Éditeurs de jeux sur le thème du cinéma

Trois éditeurs de longues dates sont parmi les plus sérieux sur la niche des machines à sous sur Internet. Microgaming demeure la référence absolue lorsqu’il s’agit d’entrer dans le monde du cinéma. suivent juste derrière, les éditeurs NetEnt et Playtech, qui se font également très remarquer.

À ce jour, en plus des jeux Terminator 2, cinq machines à sous cartonnent sur les casinos virtuels les plus côtés du secteur.

Jurassic Park : l’un des nombreux jeux de l’éditeur Microgaming. En Amérique du Nord, les thèmes cinématographiques liés aux machines à sous jouissent d’une large popularité.

Lord of the Rings : la trilogie de J. R. R. Tolkien s’invite dans le monde fascinant des casinos en ligne affiliés à Microgaming.

Avengers : l’éditeur Playtech a réussi l’impensable avec les supers-héros Avengers. En Angleterre, les jeux de Playtech sont ceux qui ont le plus de succès sur les sites de casino.

Jumanji : l’une des meilleures réussites de l’éditeur NetEnt sur des casinos en ligne US. Le succès mondial du film Jumanji contribue grandement à la notoriété de NetEnt.

The Invisible Man : certes un peu rétro, l’homme invisible demeure tout de même un thème ciné qui plaît aux amateurs des jeux vintage de NetEnt.

Avis du public sur les jeux Terminator 2

Soyons clairs, les amateurs de films cultes ne sont pas du tout des fans de slot machines, que ce soit sur le thème de Terminator 2 ou d’autres. En revanche, dans les casinos physiques et sur les casinos en ligne, ce type de jeux attirent bon nombre d’aficionados. Parmi les blockbusters ayant le plus de succès, Terminator 2 prend la première place.

Saga Terminator

Six films couvrent la saga Terminator : Terminator, en 1984, de James Cameron. Terminator 2 – Le Jugement Dernier (T2) en 1991, également de James Cameron. Terminator 3 – Le Soulèvement des Machines, en 2003, de Jonathan Mostow. Terminator Renaissance, en 2009, de McG. Terminator Genisys, en 2015, d’Alan Taylor. Et Terminator Dark Fate, en 2019, de Tim Miller.

Les deux premiers films de la saga – on peut le dire sans complexe – sont des chefs-d’œuvre. Le premier opus de 1984 est simplement un must have. Un film à tout petit budget (à peine 6 millions de dollars), mais porté par le génie visionnaire de James Cameron et un formidable trio d’acteurs (Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton). Le film a très bien vieilli, mais il garde son côté racé. Quant à Terminator 2 – Le Jugement Dernier, c’est du grand cinéma : généreux, intelligent et spectaculaire, il demeure encore aujourd’hui une référence pour les professionnels du métier. En revanche, les opus 3 à 6 n’amènent pas réellement de valeurs ajoutées. Ils permettent bien sûr de passer de bons moments face à l’écran, mais dans le fond, c’est un peu du réchauffé. Et vous, qu’en pensez-vous ?

