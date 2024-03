Une seconde bande-annonce explosive pour FURIOSA !

Nous souhaitons recueillir votre avis sur votre façon de nous lire. Merci de prendre 2 minutes de votre temps en cliquant ici

FURIOSA : UNE SAGA MAD MAX se dévoile à travers une seconde bande-annonce. Le film est prévu en salle le 22 mai prochain !

Action, cascades et un monde dévasté : tous les ingrédients du succès de Mad Max : Fury Road sont réunis dans ce préquel / spin off qui promet d’être tout aussi intense.

Anya Taylor-Joy (Dune 2) succède à Charlize Theron dans le rôle de Furiosa, et elle est tout simplement incroyable. Chris Hemsworth et Tom Burke complètent le casting.

L’histoire se déroule avant les événements de Mad Max : Fury Road et nous éclaire sur le passé de Furiosa, comment elle est devenue la guerrière impitoyable que nous connaissons.

Synopsis : Alors que le monde s’écroule, la jeune Furiosa tombe entre les mains d’une horde de motards dirigée par le seigneur de la guerre Dementus. En traversant le Wasteland, ils tombent sur la Citadelle présidée par l’Immortan Joe. Alors que les deux tyrans se battent pour la domination, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves pour trouver le moyen de rentrer chez elle.

La réalisation est signée George Miller, le génie derrière la saga Mad Max et les 4 autres films. La bande-annonce est un véritable spectacle visuel, avec des scènes d’action époustouflantes et des décors à couper le souffle. On vous laisse regarder tout ça !

Quelques anecdotes sur le film :

Le long métrage aurait dû s’appeler Mad Max : The Wasteland, puis est finalement devenu Furiosa : une Saga Mad Max

Le réalisateur George Miller a réalisé les auditions via Skype

a réalisé les auditions via Skype Yahya Abdul-Mateen II est annoncé au casting. Mais ce dernier quitte le film, pris par d’autres projets. Il est remplacé par Tom Burke

Rendez-vous le 22 mai prochain pour découvrir la suite de cette saga légendaire !

