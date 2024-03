Rebel Moon – L’Entailleuse, la bande-annonce explosive de la deuxième partie est enfin là !

Nous souhaitons recueillir votre avis sur votre façon de nous lire. Merci de prendre 2 minutes de votre temps en cliquant ici

Netflix a dévoilé hier la bande-annonce de Rebel Moon : Partie 2 – L’Entailleuse, la suite tant attendue du film de science-fiction réalisé par Zack Snyder. Cette nouvelle vidéo nous offre un aperçu intense de l’action spectaculaire et des batailles épiques qui nous attendent dans la deuxième partie de cette saga spatiale.

L’histoire reprend là où la première partie s’est arrêtée, avec Kora (Sofia Boutella) et son groupe de rebelles en fuite après avoir défié le tyrannique Balisarius (Ed Skrein). La bande-annonce nous montre les rebelles se préparant à une guerre imminente contre les forces du Monde-Mère.

Le synopsis : Kora et son groupe de guerriers sont prêts à tout sacrifier pour se battre aux côtés du peuple de Veldt. Ils sont déterminés à défendre courageusement un village autrefois paisible, nouvelle patrie de ceux qui ont perdu les leurs dans la lutte contre le Monde-Mère. À la veille de la bataille, les guerriers se confrontent à la vérité de leur propre passé, chacun révélant les raisons de son ralliement à la cause. Alors que la force d’un royaume entier s’abat sur une rébellion émergente, des liens indestructibles se forgent, des héros sont révélés et des légendes naissent.

La bande-annonce se termine sur une note d’espoir et de détermination, avec Kora et ses alliés qui se battent pour leur liberté et leur avenir. REBEL MOON : PARTIE 2 – L’ENTAILLEUSE promet d’être un film intense et divertissant qui plaira aux fans de science-fiction et d’action.

Le film est réalisé par Zack Snyder, connu pour ses films tels que 300, Man of Steel et Army of the Dead. Le casting comprend également Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Charlie Hunnam, Ray Fisher, Stuart Martin et Anthony Hopkins.

REBEL MOON : PARTIE 2 – L’ENTAILLEUSE sera disponible sur Netflix le 19 avril 2024.

En attendant la sortie du film, les fans peuvent se plonger dans l’univers de Rebel Moon en regardant la première partie, disponible dès maintenant sur Netflix.

