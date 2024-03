Emma Stone et Cillian Murphy : leurs films les plus populaires

Nous souhaitons recueillir votre avis sur votre façon de nous lire. Merci de prendre 2 minutes de votre temps en cliquant ici

Emma Stone et Cillian Murphy sont deux acteurs talentueux qui ont marqué Hollywood par leurs rôles variés et mémorables. Ils ont tous deux une filmographie impressionnante, avec des films qui ont rencontré un grand succès auprès du public et de la critique.

Emma Stone

La La Land (2016) : Ce film musical romantique a remporté six Oscars, dont celui de la meilleure actrice pour Emma Stone. Son rôle de Mia Dolan, une actrice en herbe qui tombe amoureuse d’un pianiste de jazz, a été acclamé par la critique.

Cruella (2021) : Ce film sur les 101 Dalmatiens a permis à Emma Stone de montrer son côté sombre en incarnant la jeune Cruella d'Enfer. Son interprétation a été saluée pour son humour noir et son style flamboyant.

La Favorite (2018) : Cette comédie historique raconte l'histoire de deux femmes qui se disputent l'affection de la reine Anne d'Angleterre. Emma Stone y joue Abigail Hill devenue Abigail Masham, une femme de chambre ambitieuse qui s'immisce dans la cour royale.

Birdman (2014) : Cette satire noire suit un acteur déchu qui tente de retrouver sa gloire passée. Emma Stone y joue Sam Thomson, la fille cynique et intelligente de l'acteur.

Cillian Murphy

Inception (2010) : Ce thriller de science-fiction raconte l’histoire d’une équipe de voleurs qui s’infiltrent dans les rêves des gens pour leur voler des informations. Cillian Murphy y joue Robert Fischer, Jr., un riche héritier dont l’esprit est la cible de l’équipe.

Dunkerque (2017) : Ce film de guerre raconte l'évacuation miraculeuse de plus de 300 000 soldats alliés des plages de Dunkerque pendant la Seconde Guerre mondiale. Cillian Murphy y joue le soldat Tommy, un des soldats qui attendent sur la plage d'être évacués.

The Dark Knight (2008) : Ce film de super-héros est considéré comme l'un des meilleurs du genre. Cillian Murphy y joue le docteur Jonathan Crane aka l'Épouvantail, un méchant qui utilise la peur pour manipuler ses victimes.

Peaky Blinders (2013-2022) : Cette série télévisée raconte l'histoire d'un gang familial à Birmingham après la Première Guerre mondiale. Cillian Murphy y joue Tommy Shelby, le chef charismatique du gang.

Ces films ne sont que quelques exemples des nombreux films populaires dans lesquels Emma Stone et Cillian Murphy ont joué. Ils sont tous deux des acteurs talentueux qui continuent à nous impressionner avec leurs choix de rôles audacieux et leurs performances remarquables.

Voici d’ailleurs leurs films les plus populaire selon notre partenaire JustWatch :

Crédits : JustWatch

Pauvres Créatures arrive en tête de ce classement de popularité, avec une popularité globale de 48,6 % auprès du public mondial. La Favorite, son autre performance oscarisée, n’est pas une surprise et arrive à la deuxième place. Suivi par La La Land, qui était également l’un des principaux prétendants aux Oscars 2016. Étonnamment, Cruella s’est classée plus bas sur la liste, même s’il s’agissait d’un projet Disney à gros budget.

Crédits : JustWatch

Oppenheimer a époustouflé les autres films de Cillian Murphy, recueillant plus de 60 % de la popularité mondiale. Inception, un autre projet de Christopher Nolan, a pris la deuxième place. Dunkerque, Sans un Bruit 2 et The Dark Knight se sont également classés dans notre top 10.

