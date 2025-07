Note des lecteurs 0 Note 4

Avec le film DRAGONS, Dreamworks amorce un départ triomphant pour les films en prise de vue réelle, aussi appelés live-action. Ce remake du film d’animation de 2010 ne peut qu’être salué par la critique après un score élevé au box-office mondial. Porté par de jeunes acteurs talentueux, ce film tient ses promesses et mérite d’être visionné sur grand écran.

N’est-ce pas tout ce que l’on attend d’un bon live-action ? Plan par plan, pratiquement rien n’a été ajouté au chef-d’œuvre de 2010, ce qui permet de ne pas être déçu. On s’attend à retrouver les sensations du film d’animation et elles arrivent d’elles-mêmes au bout de seulement quelques minutes de visionnage.

Dean Deblois, le réalisateur du film originel, garde les commandes de ce remake en conservant donc évidemment le style du dessin animé. Ainsi, pas de remaniement néfaste qui nuirait à notre plaisir.

Les acteurs, encore bien jeunes, choisis par l’équipe de Deblois constituent peut-être la seule touche quelque peu négative. L’acteur d’Harold semble similaire au personnage de départ, mais Astrid et les deux jumeaux sont un peu différents de la version originelle. Physiquement, la ressemblance n’est pas particulièrement présente, ce qui peut déstabiliser au début du long métrage. Cependant, le jeu d’acteur agréable compense assez rapidement notre courte déception. De plus, il semble que les comédiens aient compris l’essence de leurs personnages, qu’ils arrivent à nous transmettre à travers l’écran.

Au final, le public s’habitue vite aux différents personnages, cette fois réels. Le seul viking un peu moins attachant et auquel il est plus difficile de s’ouvrir est certainement Varek, qui reste moins jovial que dans la version animée.

Un autre point plus qu’important qui contribue à la réussite du live-action DRAGONS est la réalisation des dragons en eux-mêmes. On aurait pu imaginer que rendre vivants les dragons du dessin animé, de manière réaliste, serait quasiment impossible. Et pourtant, c’est ce dont a été capable ce film !

Krokmou et ses camarades semblent bien réels et l’on pourrait presque croire qu’en croiser un en sortant de la salle serait possible. Les yeux verts de notre dragon préféré s’animent d’un éclair vif sous notre propre regard admiratif !

Nous pourrions souligner également l’amour entre les deux protagonistes qui continue de faire briller les yeux des enfants et qui reste magnifiquement mis en scène dans ce remake.

Voir s’éveiller sous nos yeux ces créatures mythologiques et leurs amis nordiques nous donne des frissons ! Les musiques sublimes de John Powell (Solo : a Star Wars Story), connues et appréciées dans le monde entier, associées aux scènes de vol de Krokmou, symbole de la liberté, au beau milieu des paysages féeriques rappelant l’Irlande, nous transportent dans un univers magique qu’on ne voudrait plus quitter. Ne serait-ce que pour se représenter à la place d’Harold et vivre libre parmi la nature, ce film vaut la peine d’être vu.

Filez donc voir DRAGONS en famille, entre amis ou même seul pour revivre ou découvrir l’un des plus beaux dessins animés du 21e siècle. Dire qu’il représente le film de l’année serait peut-être exagéré, mais le désigner comme un moment absolu de bonheur est bien une réalité !

Le S Cinéphile

