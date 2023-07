Les Vendanges du 7e Art présente sa huitième édition

Le festival international du cinéma Les Vendanges du 7e Art se tiendra du 11 au 16 juillet 2023 à Pauillac, près de Bordeaux. Le Blog Du Cinéma y est partenaire.

Au programme cette année, près d’une trentaine de films – dont des avant-premières, nationales ou mondiales – seront de nouveau en lice pour le prix de la « compétition internationale » ou du « jeune public ».

Compétition internationale : 9 films en avant-premières nationales

Compétition Jeune Public : 6 films en avant-premières nationales

Séances spéciales : 9 films dont 5 en avant-premières nationales

Projections gratuites en plein air : 4 films dont 1 en avant-première nationale

S’ajoutent à ça, master class, animations, expositions et cocktails.

Au niveau des personnes présentes, on peut citer les personnes du jury de la compétition internationale : Noémie Lvovsky, Pascal Elbé, Jean-Pierre Lavoignat, Isabelle Gibbal-Hardy et Lionel Abelanski.

Des invités seront également de la partie : Victor Belmondo, Rémi Bezançon, Dany Boon, Cédric Kahn, Thierry Lhermitte, Pio Marmaï, Olivier Nakache, Eric Toledano…

Citons quelques métrages qui seront projetés lors de ce festival : Linda veut du poulet !

de C. Malta et S. Laudenbach, Rosalie de Stéphanie Di Giusto, Monster de Hirokazu Kore-eda, Les choses de la vie de Claude Sautet, L’enlèvement de Marco Bellocchio, Les trois mousquetaires : D’Artagnan de Martin Bourboulon, The old oak de Ken Loach, Une année difficile d’Éric Toledano et Olivier Nakache, Le procès Goldman de Cédric Kahn, Astérix et Obélix : L’empire du milieu de Guillaume Canet, Un coup de maître de Rémi Bezançon, Marie-Line et son juge de Jean-Pierre Améris, La vie pour de vrai de Dany Boon, L’amour et les forêts de Valérie Donzelli ou encore Le jeu de la reine de Karim Aïnouz.

Parlons un peu de notre partenariat et de notre implication au projet, nous aurons sur place Sylvie-Noëlle THIPHONET, qui animera 3 événements : la master class de Noémie Lvovsky le mardi 11 juillet à 11h, la master class de Jean-Pierre Lavoignat mercredi 12 juillet à 15h30 et regards croisés, une rencontre à la médiathèque avec Christophe Brachet et Luc Roux, photographes, jeudi 13 juillet à 15h.

Toutes les informations sur le site officiel du festival : www.vendangesdu7emeart.fr

