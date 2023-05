La bande-annonce de THE CREATOR de Gareth Edwards dévoile un univers captivant

Le réalisateur Gareth Edwards, connu pour ses talents dans la création d’univers cinématographiques épiques (Godzilla, Rogue One : A Star Wars Story), est prêt à émerveiller à nouveau les fans avec son dernier projet, THE CREATOR. La bande-annonce vient de sortir !

Dès les premières images de la bande-annonce, on est immédiatement captivé par l’esthétique visuelle unique du film. Gareth Edwards, qui s’est fait connaître pour ses travaux visuellement spectaculaires tels que Monsters et Rogue One : A Star Wars Story, semble avoir repoussé les limites encore plus loin. Les paysages éblouissants, les créatures fantastiques et les effets spéciaux plongent le spectateur dans un monde à la fois familier et étrangement envoûtant, en plein cœur de ce que beaucoup de gens parlent en ce moment : l’intelligence artificielle.

Le pitch : Dans un contexte futuriste où l’humanité se trouve au cœur d’un conflit imminent opposant la race humaine aux forces de l’intelligence artificielle, Joshua, un ancien agent des forces spéciales aguerri, traverse une profonde douleur suite à la disparition de sa femme. Il est recruté pour une mission hors du commun : traquer et éliminer le Créateur, un architecte énigmatique à l’origine de l’intelligence artificielle avancée. Ce dernier a conçu une arme mystérieuse dotée du pouvoir de mettre un terme à la guerre, mais également à l’existence de l’humanité elle-même.

Côté casting, on retrouve Mackenzie Lansing (Hunger Games : la Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur), Ian Verdun et John David Washington (Tenet, Malcolm & Marie, Amsterdam).

On retrouve également la musique de Michael Giacchino (Jurassic World : le monde d’après, The Batman, Thor : Love and thunder) et le directeur de la photographie Greig Fraser (The Batman, Dune, Lion).

THE CREATOR sort en salle le 27 septembre 2023.

