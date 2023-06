La 12e édition du Champs-Élysées Film Festival célèbre la liberté et l’intime

Du 20 au 27 juin 2023, le Champs-Élysées Film Festival s’installe sur la plus belle avenue du monde pour convier le public à « une célébration de la liberté, un regard sur l’intime et une réinvention de l’amour. »

Fondé en 2012 par la productrice, distributrice et exploitante Sophie Dulac, le Champs-Élysées Film Festival se positionne aujourd’hui comme un révélateur de talents du cinéma indépendant français et américain. L’année dernière, le Festival avait d’ailleurs marqué les esprits avec la masterclass d’Ari Aster et la projection exclusive et en avant-première du phénomène Everything Everywhere All at Once. À travers différentes projections en avant-première, des masterclass, des conférences ou encore des soirées spéciales, le Champs-Élysées Film Festival est ainsi l’occasion parfaite de découvrir des salles autrefois légendaires et désormais délaissées par le public comme le Balzac, le Lincoln, le Cinéma Publicis, le Gaumont Champs-Élysées ou encore l’UGC Normandie…

Dans les années 70, les Champs-Élysées comptaient 65 salles de cinéma. Aujourd’hui, il n’en reste plus que cinq. L’une des ambitions de ce festival est de faire revenir elle public dans ces salles mythiques. Sophie Dulac – Édito du festival

Pour ramener les spectateurs et spectatrices devant les grands écrans, le Champs-Élysées Film Festival propose cette année une réflexion sur l’intersection entre la liberté, l’amour et l’intime, rappelant au passage à quel point ce dernier est politique. Présidé par Bertrand Bonello (Zombi Child, Nocturama…), le jury composé de Penelope Bagieu (dessinatrice), Irène Drésel (musicienne), Ellie Foumbi (Our Father, the Devil) et Rabah Nait Oufella (Grave, Arthur Rambo) aura pour mission de remettre les quatre Prix du jury à quatre longs-métrages issus de la compétition officielle. Cette dernière, composée de six longs-métrages français et de six longs-métrages anglais, rythmera la troisième semaine de juin avec différentes avants-premières et rencontres.

Compétition officielle : Longs-métrages français

ÉTAT LIMITE de Nicolas Peduzzi

de IL PLEUT DANS LA MAISON de Paloma Sermon-Daï

de LA BÊTE DANS LA JUNGLE de Patric Chiha

de LA SIRÈNE de Sepideh Farsi

de PARMI NOUS de Sofia Alaoui

de VINCENT DOIT MOURIR de Stéphan Castang

Compétition officielle : Longs-métrages américains

ANOTHER BODY de Sophie Compton et Reuben Hamlyn

de et KOKOMO CITY de D. Smith

de MUTT de Vuk Lungulov-Klotz

de ROTTING THE SUN de Sebastián Silva

de SOMETIMES I THINK ABOUT DYING de Rachel Lambert

de THE CLOSENESS de Kit Zauhara

J’ai parfois l’impression que tout ce que j’ai appris dans la vie, je l’ai appris par le cinéma, par les films. Les films m’ont appris à regarder le monde, à l’écouter, à rêver qu’il change. Les films m’ont fait comprendre le politique, les films m’ont appris l’amour, les films m’ont appris le voyage. En faire n’a été que le prolongement de mon regard de spectateur. Bertrand Bonello – Édito du Festival

En plus de la Compétition officielle longs-métrages et courts-métrages, le Champs-Élysées Film Festival a décidé d’ouvrir cette année une compétition pour les moyens-métrages français. « Six moyens métrages qui donnent à voir l’intelligence et la puissance créative d’une génération d’auteur.rice.s qui questionnent tant l’état du monde que notre état d’être et regardent avec attention une société en perpétuelle mutation » peut-on découvrir dans l’édito. Ainsi, le Jury Court Métrage, présidé par Rebeka Warrior, devient en 2023 le Jury Formats Courts !

Seconde nouveauté, une autre section inédite s’est invitée dans le programme de cette 12e édition du Champs-Élysées Film Festival : Girl Power. Après la catégorie « Freed From Desire » consacré au désir en 2022, la section Girl Power fait référence au féminisme pop des années 1990-2000. Cette catégorie comporte ainsi cinq longs-métrages français et américains qui interrogent la notion d’empowerment, « incarnant un phénomène culturel et artistique qui n’a jamais cessé d’exister et d’inspirer des générations entières d’artistes et de cinéastes« . Seront donc projetés :

BOUND de Lilly et Lana Wachowski , présenté par Marie Casabonne,

de , présenté par MIMI de Claire Simon , suivi d’une discussion avec Alice Diop ,

de , suivi d’une discussion avec , MUTANTES (FÉMINISME PORNO PUNK) de Virginie Despentes, présenté par Océan ,

de présenté par , THIRTEEN de Catherine Hardwick, présentée par Julie-Anne Grignon,

de Catherine Hardwick, présentée par Julie-Anne Grignon, HISTORY LESSONS de Barbara Hammer précédé par une table-ronde modérée par Elvire Duvelle-Charales avec Nine Antico, Iris Brey, Jackie Buet et Claire Simon.

Enfin, deux personnalités exceptionnelles feront l’honneur de leur présence pour cette 12e édition du Champs-Élysées Film Festival : le réalisateur Ira Sachs (Forty Shades of Blue, Frankie) et la réalisatrice Eliza Hittman (Never Rarely Sometimes Always). Au total, ce seront plus de 70 films et documentaires qui seront projetés du 20 au 27 juin 2023 dans les salles partenaires de l’avenue des Champs-Élysées. On vous y donne rendez-vous !

Toutes les informations sur le site officiel du Champs-Élysées Film Festival.

Sarah Cerange

