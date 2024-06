Le Decolonial Film Festival dévoile sa programmation

Nous souhaitons recueillir votre avis sur votre façon de nous lire. Merci de prendre 2 minutes de votre temps en cliquant ici

Du 14 au 25 mai prochain, les équipes du Decolonial Film Festival vous invitent à découvrir sa programmation autour d’œuvres aux engagements antiracistes, féministes, queer et diasporiques.

Né d’une initiative portée par différentes structures culturelles, le Decolonial Film Festival s’engage à proposer un regard critique sur les questions de colonisation, de pouvoir et de résistance. En s’inspirant des thèmes Héritages, Résistances, Terres, Diasporas et Spiritualités, chaque membre du comité a ainsi sélectionné un ou plusieurs œuvres qui seront projetées lors du festival.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter la programmation disponible ci-dessous ainsi que sur le site du festival.

Cycle HÉRITAGES

Film d’ouverture : DAHOMEY de Mati Diop

LE ROI N’EST PAS MON COUSIN de Annabelle Aventurin

COLETTE & JUSTIN de Alain Kassanda

LÈV LA TÈT DANN FENWAR de Erika Etangsalé

NOS STATUES COLONIALES de Reha Simon & Seumboy Vrainom :€

Hommage à Frantz Fanon :

– FANON HIER, AUJOURD’HUI de Hassane Mezine

– CONCERNING VIOLENCE de Göran Hugo Olsson

– CHRONIQUES FIDÈLES SURVENUES AU SIÈCLE DERNIER À L’HÔPITAL PSYCHIATRIQUE BLIDA-JOINVILLE… de Abdenour Zahzah

Période historique 1940-45 :

– HÉLIOPOLIS de Djaffar Gacem

– CAMP DE THIAROYE de Ousmane Sembène

– LA ZONE D’INTÉRÊT de Jonathan Glazer

– LES HOMMES LIBRES de Ismael Ferroukhi

Cycle RÉSISTANCES

LE SEL DE LA MER de Annemarie Jacir

DERRIÈRE LES FRONTS, RÉSISTANCES ET RÉSILIENCE EN PALESTINE de Alexandra Dols

DIMA PUNK de Dominique Caubet

ILS ONT TUÉ KADER du Collectif Mohamed

ZONE IMMIGRÉE du Collectif Mohamed

THEY DO NOT EXIST de Mustafa Abu Ali

PALESTINE IN THE EYE de Mustafa Abu Ali

OFF FRAME AKA REVOLUTION UNTIL VICTORY de Mohanad Yaqubi

WHO IS AFRAID OF IDEOLOGY ? de Marwa Arsanios

CUT ME IF YOU CAN de Nicolas Polixene & Sylvain Loubet dit Gajol

Cycle TERRES

L’HOMME-VERTIGE de Malaury Eloi Paisley

PAROLES DE NÈGRES de Sylvaine Dampierre

LES VOIX CROISÉES – XARAASI XANNE de Bouba Touré & Raphaël Grisey



Cycle DIASPORAS

WEST INDIES OU LES NÈGRES MARRONS DE LA LIBERTÉ de Med Hondo

IT MUST BE HEAVEN de Elia Suleiman

PAST LIVES de Celine Song

ANTHEM de Marlon Riggs

BLACK IS… BLACK AIN’T de Marlon Riggs

SHALL I COMPARE YOU TO A SUMMER’S DAY ? de Mohammad Shawky Hassan

YOU COME FROM FAR AWAR de Amal Ramsis

Cycle SPIRITUALITÉS

FAYA DAYI de Jessica Beshir

LA ROCKEUSE DU DÉSERT de Sara Nacer

WOMXN – TIME MACHINE de Gystere & Anthony Peskine

ANOTHER STORY de Gystere

STRANGE BREATHIN’ de Gystere

OIKONOMIA de Elora Thevenet & Octave Lauret

Le Decolonial Film Festival aura lieu du 14 au 25 mai 2024 dans cinq cinémas d’Île-de-France. Vous pouvez retrouver les infos du festival sur le compte Instagram du Decolonial Film Festival et participer à la levée de fonds sur KissKissBankBank.



