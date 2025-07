SCANDALEUSEMENT VÔTRE, insultes et féminisme dans une Angleterre puritaine | Critique

Note des lecteurs 0 Note 3.5

Dans une petite bourgade britannique puritaine des années 1920 se déroula un fait divers pour le moins étonnant : une série de lettres anonymes, bien obscènes et injurieuses, fut envoyée aux habitants de Littlehampton, bouleversant le calme apparent de cette communauté.

SCANDALEUSEMENT VÔTRE, réalisé par Thea Sharrock, reprend cet événement réel comme toile de fond pour composer une comédie dramatique mordante, portée par un casting de haut vol. Olivia Colman (The Father) incarne Edith Swan, vieille fille pieuse, étouffée par son éducation puritaine, tandis que Jessie Buckley (Men, The Lost Daughter) joue sa voisine Rose Gooding, une femme libre et haute en couleur, rapidement désignée comme coupable idéale.

Sharrock livre une satire sociale au ton vif, qui interroge les rapports de genre dans une société post-guerre en transition. Car derrière cette chronique locale, c’est bien le récit d’une libération – intime et collective – qui se dessine.

Un cadre historique et local pour une portée universelle

Le film s’inscrit dans un ancrage local très fort : on y sent la boue, le thé, le crottin. Sans chercher à reconstituer un grand moment d’histoire, SCANDALEUSEMENT VÔTRE installe avec efficacité l’atmosphère d’un quotidien d’après-guerre, entre frustration sociale et hypocrisie morale.

Cette ambiance de chronique locale, presque de fait divers filmé, est efficacement rendue par une mise en scène sobre, mais toujours vivante. SCANDALEUSEMENT VÔTRE parvient à maintenir l’attention grâce à un enchaînement fluide de révélations, d’alliances et de retournements, même si certains rebondissements se devinent à l’avance. Il y a dans cette dynamique une volonté de divertissement assumée, mais qui n’évacue jamais la portée politique du propos.

En effet, l’affaire des lettres obscènes devient un prétexte pour exposer les tensions qui secouent une Angleterre conservatrice au moment où les femmes commencent à réclamer leur place.

Ce sont elles, d’ailleurs, qui tiennent le récit. Ni simples victimes ni héroïnes irréprochables, les protagonistes féminines – menées par un duo Colman/Buckley impeccable – prennent à bras-le-corps cette enquête burlesque.

SCANDALEUSEMENT VÔTRE, comédie dynamique à la langue bien pendue

L’écriture est vive, les dialogues claquent, et l’alternance entre tension dramatique et comédie légère maintient l’intérêt du spectateur. C’est dans les scènes d’audience, notamment, que le film atteint son pic de jubilation – en inversant les rapports de domination avec une précision réjouissante. Si le film conserve globalement un rythme soutenu, il connaît une légère perte de vitesse dans son dernier tiers, semblant vouloir retarder un maximum la résolution de l’intrigue. Mais cette parenthèse n’enlève rien à la solidité de l’ensemble.

Les scènes les plus jubilatoires restent sans doute celles où les lettres sont lues à voix haute, déployant un florilège d’insultes aussi inventives qu’irrésistibles. Il faut dire que la langue anglaise excelle dans cet art, et l’accent britannique y ajoute une saveur délicieusement corrosive. On en viendrait presque à regretter qu’elles ne soient pas plus nombreuses. Car au-delà du rire, c’est bien une forme de liberté d’expression qui s’affirme : la jouissance de dire ce qui était interdit, de s’approprier des mots qu’on n’avait jamais eu le droit d’utiliser. Derrière la légèreté apparente, le film touche alors à une question plus grave : comment faire entendre sa voix quand on n’a jamais eu le droit de parler ?

L’écho discret d’un mouvement en marche

Le ton reste léger, l’humour souvent mordant, mais le message est clair. Ces femmes veulent exister autrement que dans le silence et la docilité. Et si l’écriture de lettres obscènes devient le symbole de cette libération, c’est aussi parce qu’elle renverse les codes : les mots grossiers deviennent le vecteur d’une parole authentique, d’une colère légitime. Ce renversement donne au film une dimension subversive inattendue.

Le personnage d’Olivia Colman incarne avec finesse cette ambivalence : élevée dans un carcan religieux strict, dominée par un père autoritaire, Edith Swan réprime en elle toute forme de rébellion – jusqu’à ce que sa voisine, Rose, l’aide à se libérer. Cette sororité inattendue, scellée par une pratique aussi étonnante qu’exutoire – profaner des insultes – devient le moteur d’une émancipation intime. Le film raconte alors quelque chose de très fort : la reconquête d’une liberté d’expression, même par des chemins détournés.

Sous ses airs de comédie british bien ficelée, SCANDALEUSEMENT VÔTRE raconte quelque chose de plus large : le besoin, pour les femmes, de se réapproprier leur voix dans une société qui cherche constamment à la contenir. Ce qui commence comme une affaire de lettres anonymes devient une métaphore plus profonde de la parole libérée – et du prix à payer pour la faire entendre. Une œuvre faussement modeste, qui prouve qu’un petit scandale peut parfois en dire long sur l’époque.

Nathan DALLEAU

