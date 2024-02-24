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César 2024 : palmarès complet et extraits vidéo


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Ce vendredi 23 février 2024, les membres votants de l’Académie ont désigné les lauréats des 24 catégories des César 2024. Voici le palmarès complet !

Depuis la scène de l’Olympia, autour de la Présidente de Cérémonie, Valérie Lemercier, des Maîtresses et Maîtres de Cérémonie, Ariane Ascaride, Marie-Christine Barrault, Bérénice Bejo, Dali Benssalah, Juliette Binoche, Dany Boon, Bastien Bouillon, Audrey Diwan, Golshifteh Farahani, Ana Girardot, Alice Isaaz, Diane Kruger, Benoît Magimel, Kad Merad, Paul Mirabel, Sofiane Pamart, Nadia Tereszkiewicz et Jean-Pascal Zadi, et des César d’Honneur, Agnès Jaoui et Christopher Nolan, la 49e Cérémonie des César était diffusée en clair, en direct et en exclusivité sur CANAL+.

Remerciement spécial à Judith Godrèche, Marion Cotillard et Jamel Debbouze.

CÉSAR DE LA MEILLEURE ACTRICE
SANDRA HÜLLER dans ANATOMIE D’UNE CHUTE

CÉSAR DU MEILLEUR ACTEUR
ARIEH WORTHALTER dans LE PROCÈS GOLDMAN

CÉSAR DE LA MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE
ADÈLE EXARCHOPOULOS dans JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES

CÉSAR DU MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE
SWANN ARLAUD dans ANATOMIE D’UNE CHUTE

CÉSAR DE LA MEILLEURE RÉVÉLATION FÉMININE
ELLA RUMPF dans LE THÉORÈME DE MARGUERITE

CÉSAR DE LA MEILLEURE RÉVÉLATION MASCULINE
RAPHAËL QUENARD dans CHIEN DE LA CASSE

CÉSAR DU MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL
JUSTINE TRIET, ARTHUR HARARI pour ANATOMIE D’UNE CHUTE

CÉSAR DE LA MEILLEURE ADAPTATION
VALÉRIE DONZELLI, AUDREY DIWAN pour L’AMOUR ET LES FORÊTS

CÉSAR DE LA MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE
ANDREA LASZLO DE SIMONE pour LE RÈGNE ANIMAL

CÉSAR DU MEILLEUR SON
FABRICE OSINSKI, RAPHAËL SOHIER, MATTHIEU FICHET, NIELS BARLETTA pour LE RÈGNE ANIMAL

CÉSAR DE LA MEILLEURE PHOTO
DAVID CAILLEY pour LE RÈGNE ANIMAL

CÉSAR DU MEILLEUR MONTAGE
LAURENT SÉNÉCHAL pour ANATOMIE D’UNE CHUTE

CÉSAR DES MEILLEURS COSTUMES
ARIANE DAURAT pour LE RÈGNE ANIMAL

CÉSAR DES MEILLEURS DÉCORS
STÉPHANE TAILLASSON pour LES TROIS MOUSQUETAIRES

CÉSAR DES MEILLEURS EFFETS VISUELS
CYRILLE BONJEAN, BRUNO SOMMIER, JEAN-LOUIS AUTRET pour LE RÈGNE ANIMAL

CÉSAR DE LA MEILLEURE RÉALISATION
JUSTINE TRIET pour ANATOMIE D’UNE CHUTE

CÉSAR DU MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE D’ANIMATION
ÉTÉ 96
réalisé par MATHILDE BÉDOUET
produit par NINON CHAPUIS, THIBAULT DE GANTÈS, LUCAS LE POSTEC, SIMON INGELAERE

CÉSAR DU MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE DOCUMENTAIRE
LA MÉCANIQUE DES FLUIDES
réalisé par GALA HERNÁNDEZ LÓPEZ
produit par NINON CHAPUIS, THIBAULT DE GANTÈS, LUCAS LE POSTEC

CÉSAR DU MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE DE FICTION
L’ATTENTE
réalisé par ALICE DOUARD
produit par MARIE BOITARD, ALICE DOUARD

CÉSAR DU MEILLEUR FILM D’ANIMATION
LINDA VEUT DU POULET !
réalisé par CHIARA MALTA, SÉBASTIEN LAUDENBACH
produit par MARC IRMER, EMMANUEL-ALAIN RAYNAL, PIERRE BAUSSARON

CÉSAR DU MEILLEUR FILM DOCUMENTAIRE
LES FILLES D’OLFA
réalisé par KAOUTHER BEN HANIA, produit par NADIM CHEIKHROUHA

CÉSAR DU MEILLEUR PREMIER FILM
CHIEN DE LA CASSE
réalisé par JEAN-BAPTISTE DURAND
produit par ANAÏS BERTRAND

CÉSAR DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER
SIMPLE COMME SYLVAIN
réalisé par MONIA CHOKRI
coproduction France MK PRODUCTIONS (Nathanaël Karmitz, Elisha Karmitz)

CÉSAR DU MEILLEUR FILM
ANATOMIE D’UNE CHUTE
produit par MARIE-ANGE LUCIANI, DAVID THION
réalisé par JUSTINE TRIET

CÉSAR D’HONNEUR
AGNÈS JAOUI
CHRISTOPHER NOLAN

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Yannick
Fondateur & Administrateur
Élevé au bon grain par des films vus au cinéma comme Le Silence des Agneaux, Jurassic Park, Forrest Gump, La Liste de Schindler, Pulp Fiction ou Les Évadés. Depuis, je n'ai plus quitté la basse-cour !
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