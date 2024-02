César 2024 : palmarès complet et extraits vidéo

Ce vendredi 23 février 2024, les membres votants de l’Académie ont désigné les lauréats des 24 catégories des César 2024. Voici le palmarès complet !

Depuis la scène de l’Olympia, autour de la Présidente de Cérémonie, Valérie Lemercier, des Maîtresses et Maîtres de Cérémonie, Ariane Ascaride, Marie-Christine Barrault, Bérénice Bejo, Dali Benssalah, Juliette Binoche, Dany Boon, Bastien Bouillon, Audrey Diwan, Golshifteh Farahani, Ana Girardot, Alice Isaaz, Diane Kruger, Benoît Magimel, Kad Merad, Paul Mirabel, Sofiane Pamart, Nadia Tereszkiewicz et Jean-Pascal Zadi, et des César d’Honneur, Agnès Jaoui et Christopher Nolan, la 49e Cérémonie des César était diffusée en clair, en direct et en exclusivité sur CANAL+.

Remerciement spécial à Judith Godrèche, Marion Cotillard et Jamel Debbouze.

CÉSAR DE LA MEILLEURE ACTRICE

SANDRA HÜLLER dans ANATOMIE D’UNE CHUTE

CÉSAR DU MEILLEUR ACTEUR

ARIEH WORTHALTER dans LE PROCÈS GOLDMAN

CÉSAR DE LA MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

ADÈLE EXARCHOPOULOS dans JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES

CÉSAR DU MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE

SWANN ARLAUD dans ANATOMIE D’UNE CHUTE

CÉSAR DE LA MEILLEURE RÉVÉLATION FÉMININE

ELLA RUMPF dans LE THÉORÈME DE MARGUERITE

CÉSAR DE LA MEILLEURE RÉVÉLATION MASCULINE

RAPHAËL QUENARD dans CHIEN DE LA CASSE

CÉSAR DU MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL

JUSTINE TRIET, ARTHUR HARARI pour ANATOMIE D’UNE CHUTE

CÉSAR DE LA MEILLEURE ADAPTATION

VALÉRIE DONZELLI, AUDREY DIWAN pour L’AMOUR ET LES FORÊTS

CÉSAR DE LA MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE

ANDREA LASZLO DE SIMONE pour LE RÈGNE ANIMAL

CÉSAR DU MEILLEUR SON

FABRICE OSINSKI, RAPHAËL SOHIER, MATTHIEU FICHET, NIELS BARLETTA pour LE RÈGNE ANIMAL

CÉSAR DE LA MEILLEURE PHOTO

DAVID CAILLEY pour LE RÈGNE ANIMAL

CÉSAR DU MEILLEUR MONTAGE

LAURENT SÉNÉCHAL pour ANATOMIE D’UNE CHUTE

CÉSAR DES MEILLEURS COSTUMES

ARIANE DAURAT pour LE RÈGNE ANIMAL

CÉSAR DES MEILLEURS DÉCORS

STÉPHANE TAILLASSON pour LES TROIS MOUSQUETAIRES

CÉSAR DES MEILLEURS EFFETS VISUELS

CYRILLE BONJEAN, BRUNO SOMMIER, JEAN-LOUIS AUTRET pour LE RÈGNE ANIMAL

CÉSAR DE LA MEILLEURE RÉALISATION

JUSTINE TRIET pour ANATOMIE D’UNE CHUTE

CÉSAR DU MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE D’ANIMATION

ÉTÉ 96

réalisé par MATHILDE BÉDOUET

produit par NINON CHAPUIS, THIBAULT DE GANTÈS, LUCAS LE POSTEC, SIMON INGELAERE

CÉSAR DU MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE DOCUMENTAIRE

LA MÉCANIQUE DES FLUIDES

réalisé par GALA HERNÁNDEZ LÓPEZ

produit par NINON CHAPUIS, THIBAULT DE GANTÈS, LUCAS LE POSTEC

CÉSAR DU MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE DE FICTION

L’ATTENTE

réalisé par ALICE DOUARD

produit par MARIE BOITARD, ALICE DOUARD

CÉSAR DU MEILLEUR FILM D’ANIMATION

LINDA VEUT DU POULET !

réalisé par CHIARA MALTA, SÉBASTIEN LAUDENBACH

produit par MARC IRMER, EMMANUEL-ALAIN RAYNAL, PIERRE BAUSSARON

CÉSAR DU MEILLEUR FILM DOCUMENTAIRE

LES FILLES D’OLFA

réalisé par KAOUTHER BEN HANIA, produit par NADIM CHEIKHROUHA

CÉSAR DU MEILLEUR PREMIER FILM

CHIEN DE LA CASSE

réalisé par JEAN-BAPTISTE DURAND

produit par ANAÏS BERTRAND

CÉSAR DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER

SIMPLE COMME SYLVAIN

réalisé par MONIA CHOKRI

coproduction France MK PRODUCTIONS (Nathanaël Karmitz, Elisha Karmitz)

CÉSAR DU MEILLEUR FILM

ANATOMIE D’UNE CHUTE

produit par MARIE-ANGE LUCIANI, DAVID THION

réalisé par JUSTINE TRIET

CÉSAR D’HONNEUR

AGNÈS JAOUI

CHRISTOPHER NOLAN

Nos dernières bandes-annonces