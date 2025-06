Mois des Fiertés en streaming : quelles plateformes et quels contenus LGBTQ+ dominent en France ?

Le Mois des Fiertés bat son plein et JustWatch, le plus grand guide de streaming au monde, a dévoilé son analyse annuelle mettant en lumière les meilleures plateformes de streaming pour les films et séries LGBTQ+ en France.

Les données de cette année révèlent quelles plateformes proposent le plus de contenus queer, quels sont les titres les plus populaires de l’année et comment la production de films LGBTQ+ a évolué au fil du temps.

S’appuyant sur un solide ensemble de données comprenant plus de 804 films et séries étiquetés sous le sous-genre « LGBTQ+ » dans la base de données JustWatch, ce rapport répond à des questions essentielles pour les amateurs de streaming et les défenseurs de la diversité.

Quelles sont les plateformes de streaming les plus performantes en matière de contenu LGBTQ+ ?

En France, Rakuten TV est au premier rang, offrant le catalogue le plus complet de contenu LGBTQ+ avec une couverture de 25%. Il est suivi de près par Prime Video (18.7%), Filmo (18.2%), et complété par Netflix (17.4%) et Dekoo (10.7%).

Crédits : JustWatch

Les titres LGBTQ+ les plus populaires en France cette année

JustWatch a analysé les interactions des utilisateurs afin de déterminer les titres qui ont retenu l’attention du public au cours de l’année écoulée :

Série Année Rang* Plateforme (Juin 2025) Doctor Who 2005 1 Pluto TV, Amazon Prime Video, France TV Star Wars : The Acolyte 2024 2 Disney+ Only Murders in the Building 2021 3 Disney+ Euphoria 2019 4 Max American Horror Story 2011 5 Disney+ Mon petit renne 2024 6 Netflix Agatha All Along 2024 7 Disney+ Entretien avec un vampire 2022 8 Paramount+ Philadelphia 2005 9 Disney+ Bienvenue à Schitt’s Creek 2015 10 Netflix

* Source : JustWatch.com – Score de popularité

Depuis le début du mois, le film LGBTQ+ le plus populaire en France est Anatomie d’une chute et la série la plus populaire est Doctor Who.

Comment la production de films LGBTQ+ a-t-elle évolué ?

Les données mettent également en évidence une augmentation constante de la création de contenu LGBTQ+ au cours des deux dernières décennies, ce qui reflète les tendances plus générales de l’industrie en faveur d’une narration inclusive.

Moment décisif pour le cinéma LGBTQ+ : en 2005, la sortie de Brokeback Mountain (lauréat de trois Oscars) a marqué un tournant culturel, coïncidant avec une augmentation notable du nombre de films et d’émissions « queer » et contribuant à catalyser une représentation plus large des personnages et des récits LGBTQ+.

Ralentissement récent : La production globale a ralenti ces dernières années, en raison de perturbations dans l’ensemble de l’industrie, notamment les restrictions COVID-19, les grèves des scénaristes et les ralentissements économiques, ce qui a affecté le contenu LGBTQ+ ainsi que l’ensemble des films et des séries.

Prochains festivals internationaux de films LGBTQ

Pour ceux qui souhaitent découvrir des voix nouvelles et émergentes dans le domaine du cinéma queer, JustWatch recommande de garder un œil sur ces festivals en France :

Méthodologie : Ce rapport est basé sur la disponibilité du streaming et les données d’interaction avec les utilisateurs collectées par JustWatch entre le 1er juin 2024 et le 1er juin 2025. La couverture de la plateforme est mesurée par le pourcentage de titres LGBTQ+ disponibles parmi une sélection de plus de 6 800 films et séries. Les mesures de popularité reflètent les interactions des utilisateurs – telles que les clics, les recherches, les sauvegardes dans les watchlists et les redirections vers des services de streaming – normalisées sur une base quotidienne continue.

Nos dernières bandes-annonces