Cannes 2025 – Filmer Robert De Niro jusqu’à sa mort ? Le nouveau (et étrange) projet de l’artiste JR

Au cours de la masterclass de Robert De Niro au Festival de Cannes, l’artiste JR a (longuement) monopolisé la parole pour évoquer sa prochaine création : un documentaire intime sur l’acteur, dont les intentions restent encore floues.

On se plaît à l’imaginer immortel. Le visage gravé pour toujours sur les pellicules de Scorsese, Leone et Coppola. À jamais Travis Bickle, David Aaronson et Vito Corleone. Oui, Robert De Niro (Killers of the flower moon, The irishman, Joker, Heat) fait partie de ces figures qui ne peuvent pas mourir. Ou du moins, on l’espérerait.

Seulement, Robert De Niro a 81 ans. Et lui aussi commence à penser à la postérité. Sans doute l’une des raisons pour lesquelles il s’est lancé dans ce projet avec l’artiste JR : lui, pourtant si pudique, a accepté de se livrer à son nouveau meilleur ami. Un documentaire qu’ils tournent en secret depuis plusieurs années, et qui ne semble pas près de s’achever !

Conceptuel et flou

Une chose est sûre : JR en est fier. Quitte à recentrer toute la conversation sur leur fameux documentaire ! Au grand dam des festivaliers, qui souhaitaient plutôt écouter des anecdotes ou des conseils du grand sage hollywoodien. D’autant que le cinéaste a seulement dessiné les contours d’un projet conceptuel et quelque peu flou, pendant près de 1h30.

Dans les premières images dévoilées, on les voit comme cul et chemise. Sur un scooter à sillonner New York, à bord d’une voiturette de golf (parce que pourquoi pas ?)… Ces deux-là semblent inséparables. Puis l’atmosphère se fait plus intime. Jusqu’à ce qu’on aperçoive Robert De Niro en position fœtale sur un immense portrait de son père, allongé sur une barque au beau milieu de l’Hudson River. Vous avez dit conceptuel ?

« Nul ne sait ce que ça va donner »

Peut-être que vous n’avez toujours pas compris ce dont il s’agit. Nous non plus. Et les principaux concernés ne semblent pas plus avancés. « Nul ne sait ce que ça va donner », a d’ailleurs avoué Robert De Niro.

« On verra la valeur de ce projet sur la durée. Ce n’est pas nécessaire que je voie le résultat final », a-t-il glissé. Un sous-entendu funeste ? Peut-être. Mais surtout une manière d’inscrire ce documentaire dans le temps long, celui de la mémoire et de la transmission.

L’héritage, c’est justement le point de départ choisi par JR, en ancrant son récit dans l’atelier de Robert De Niro Senior, décédé en 1993. Peintre, mais surtout père de l’un des plus grands acteurs de tous les temps, dont le patronyme a été progressivement effacé de l’histoire. Le lieu, encore intact, est le théâtre d’une grande introspection pour l’artiste.

« C’est une porte d’entrée pour regarder son passé, ses doutes. Ce qu’on n’a pas forcément envie d’explorer », sourit JR. Une plongée dans l’intime que De Niro ne rejette pas. Au contraire. « Tu dois me pousser à bout, me secouer, même si je n’en ai pas envie », a-t-il fait promettre à son ami.

Jusqu’à ce que la mort nous sépare…

Le tournage reste toutefois incertain. Le public pourra-t-il découvrir ce film dans un an, trois ans, sept ans ? Plus ? JR, lui, aimerait filmer l’acteur le plus longtemps possible. « Je pourrais continuer pendant des décennies », a-t-il avoué. « J’espère qu’on le fera. »

Et De Niro de répondre : « Il continuera à me poser des questions quand je serai dans mon cercueil ! »

