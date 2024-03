Le Corbeau s’envole à nouveau : la bande-annonce de THE CROW de Rupert Sanders est enfin là !

Nous souhaitons recueillir votre avis sur votre façon de nous lire. Merci de prendre 2 minutes de votre temps en cliquant ici

Après des années d’attente, les fans du film culte THE CROW ont enfin eu droit à un premier aperçu de la nouvelle adaptation réalisée par Rupert Sanders. La bande-annonce, dévoilée aujourd’hui, offre un aperçu sombre et brutal de l’univers gothique du film, ainsi que de la performance de Bill Skarsgård dans le rôle d’Eric Draven.

Un héritage lourd à porter

Le film original de 1994, réalisé par Alex Proyas et porté par Brandon Lee, est devenu un classique instantané, adulé pour son style visuel unique, son ambiance sombre et sa bande originale inoubliable. Le décès tragique de Brandon Lee pendant le tournage a contribué au statut culte du film, et la tâche de lui succéder était loin d’être facile pour Bill Skarsgård.

Un premier aperçu prometteur

La bande-annonce ne montre que quelques bribes de l’histoire, mais elle suffit à installer une atmosphère sombre et menaçante. On y voit Eric Draven et sa fiancée Shelly (FKA Twigs) brutalement assassinés par un gang de criminels. Ressuscité par un corbeau, Eric devient The Crow, un être doté de pouvoirs surnaturels qu’il compte utiliser pour venger sa mort et celle de Shelly.

Un casting solide

Bill Skarsgård (Dune : Partie 2) est entouré d’un casting talentueux, avec notamment FKA Twigs, Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila et David Bowles. La bande originale est quant à elle composée par Volker Bertelmann (À l’ouest rien de nouveau, Lion, Ammonite), ce qui promet une ambiance sonore particulièrement immersive.

Sortie en salles le 5 juin 2024

THE CROW est attendu dans les salles françaises le 5 juin 2024. La bande-annonce a déjà suscité l’enthousiasme des fans, qui attendent avec impatience de voir ce que Rupert Sanders a fait de ce classique du cinéma gothique.

En attendant la sortie du film, voici quelques éléments à retenir de la bande-annonce :

Un ton sombre et brutal

Une performance intense de Bill Skarsgård

Un casting solide

Une bande originale signée Volker Bertelmann

Une sortie en salles le 5 juin 2024

THE CROW a-t-il le potentiel de devenir un nouveau classique ? Seul le temps nous le dira, mais la bande-annonce est un excellent point de départ.

