NICKY LARSON débarque sur Netflix : le teaser dévoilé !

Nicky Larson, le célèbre détective privé créé par Tsukasa Hojo, est de retour dans une nouvelle adaptation en live-action réalisée par Yûichi Satô et disponible sur Netflix à partir du 25 avril 2024. Le teaser officiel, dévoilé aujourd’hui, donne un premier aperçu de cette nouvelle aventure qui promet d’être explosive.

Un casting fidèle au manga

Le film met en vedette Ryohei Suzuki dans le rôle de Nicky Larson et Ayami Nakajo dans celui de Laura Marconi. Le casting est complété par Mamoru Miyano, Yusuke Kamiji, Takanori Jinnai et Fumiyo Kohinata.

Un teaser plein d’action et d’humour

Le teaser de Nicky Larson est bourré d’action et d’humour, comme le veut la tradition de la série. On y voit Nicky en pleine action, combattant des ennemis et utilisant son légendaire Magnum 44. On découvre également sa relation avec Laura, qui est à la fois sa partenaire et son amour secret.

Un film attendu par les fans

Nicky Larson est une série culte qui a marqué plusieurs générations de fans. Cette nouvelle adaptation est donc très attendue, et le teaser n’a fait que renforcer l’impatience des fans.

Rendez-vous le 25 avril 2024 sur Netflix pour découvrir la suite des aventures de Nicky Larson !

