LE GENTLEMAN PIRATE, l’amour avec un grand mât – Critique

De la maison de retraite au jardin d’enfants, tout le monde rêve de partir à l’abordage ! One Piece s’accompagne d’une communauté incommensurable, la saga Pirates des Caraïbes a eu droit à de nombreuses suites et Jules Verne a laissé bien des histoires à la postérité. C’est au tour de David Jenkins d’offrir une vision plus intimiste de la piraterie et le défi est plus que réussi !

De l’Histoire à l’histoire

Stede Bonnet n’est pas un pirate sanguinaire ; mais peut-on seulement le qualifier de pirate ? Son équipage pense à s’en débarrasser, sa famille le pense mort et tout le monde sait qu’il ne survivra jamais dans le dur monde de la piraterie. Cependant, une collaboration pourrait changer la donne lorsque celui qui se fait appeler le Gentleman Pirate est sauvé par la terreur des océans : le légendaire Barbe Noire !

Les passionnés d’histoires maritimes reconnaîtront des personnages historiques célèbres, mais ils seront bien les seuls éléments authentiques de l’intrigue. La rencontre entre les équipages des deux pirates sera plus rocambolesque que prévu, tout comme la relation entre Stede Bonnet (Rhys Darby) et Edward Teach (Taika Waititi) qui débutera d’un deal, tout sauf innocent, pour dériver vers des sentiments bien plus puissants et inédits, pour l’un comme pour l’autre.

Les premiers épisodes donnent un ton humoristique en focalisant les premiers épisodes sur les mésaventures de ce pirate et de son équipage maladroit. Leurs faits d’arme ne seront pourtant pas le centre de l’attention puisque le regard se posera peu à peu sur l’amour naissant entre les deux capitaines.

Si nous pouvions nous attendre à des situations incongrues, voire gênantes, à cause de l’homosexualité des protagonistes, il n’en est rien : aucun des personnages ne fait attention à ce qui, pour eux, n’est pas un élément à relever. Le fait que la relation unisse deux personnages du même sexe n’est tellement pas important qu’il n’est pas mentionné. Nous apprenons même, grâce à d’autres personnages, que Barbe Noire a déjà eu des relations avec des hommes par le passé, contrairement au Gentleman Pirate qui était prisonnier d’un mariage forcé et sans saveur.

Les derniers épisodes de cette saison offrent d’ailleurs une surprise aux spectateurs habitués au queerbaiting puisque l’amour de Barbe Noire pour son nouvel ami est illustré d’un baiser et de la promesse d’une nouvelle vie, à deux. Là où des séries – telles que Supernatural – ont fait miroiter des amours pour tenir un public LGBTQ+ en haleine, LE GENTLEMAN PIRATE dévoile des caractères ouvertement queer, dont Jim (Vico Ortiz), un personnage non-binaire.

Une épopée rafraîchissante, entre humour et drame

La série a une identité unique malgré les nombreux réalisateurs qui ont travaillé sur les différents épisodes. Parmi eux, nous comptons Taika Waititi (Thor : Love And Thunder, Jojo Rabbit), Nacho Vigalondo (Colossal), Fernando Frías, Andrew DeYoung ainsi que Bert & Bertie. Le fait que l’écriture soit également dirigée à plusieurs mains est un plus qui assure à la série des ambiances différentes mais complémentaires et qui fonctionnent divinement bien ensemble.

La saison s’ouvre sur une aventure de pirate habituelle avec un capitaine de navire et un équipage. Pourtant, le ton est bien vite donné grâce à la maladresse de ce Capitaine Bonnet et les différentes spécificités des membres du navire. L’accent est mis sur la comédie avec des situations hilarantes, des blagues délicieuses et des personnages qui ne manquent ni d’humour ni de personnalité. Et si l’humour reste, le ton devient de plus en plus dramatique au fil des épisodes, jusqu’à briser le cœur du spectateur dans les deux derniers. Là encore, il y en a pour tous les goûts !

L’amour est un thème important de la série, le showrunner David Jenkins précisant lui-même qu’il s’agit d’une comédie romantique. Certains préféreront les premiers épisodes, quand d’autres s’impliqueront plus favorablement dans la relation de Stede et Edward. Ces derniers trouveront dans la fin de la série une histoire d’amour remarquable et un profond sentiment de frustration à cause de la fin de cette saison. Nous pouvons rassurer ces derniers d’ores et déjà : une saison 2 a été annoncée, elle devrait voir le jour au mois d’octobre de cette année.

Des personnages (pas si) secondaires

En plongeant dans l’aventure avec l’équipage du Revenge, les curieux s’engagent jusqu’au terme de la série tant il est difficile de se détacher de leurs histoires plus intrigantes les unes que les autres.

La force de cette première saison réside principalement dans le développement des différents personnages. Les épisodes ne se concentrent pas seulement sur les deux protagonistes, mais offrent une palette colorée d’intrigues liées aux membres de l’équipage. D’autres visages devraient rejoindre le casting pour la saison 2, les fans pourront également retrouver des personnages aimés du public comme Spanish Jackie (Leslie Jones) qui n’en a pas terminé avec l’équipage du Revenge.

C’est également le cas de Stede Bonnet que l’on découvre plus aventurier que jamais dans le dernier épisode de cette saison, repartir en mer pour retrouver l’homme qu’il aime après avoir simulé sa propre mort. La saison 2 promet alors de belles choses avec un Barbe Noire redevenu sanguinaire après avoir eu le cœur brisé par Stede, les membres de l’équipage séparés et de nouveaux personnages qui viendront faire vivre cette fabuleuse aventure.

Une série à dévorer encore, encore et encore en attendant les prochains épisodes !

Léa CHAPON

