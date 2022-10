Mostra de Venise 2022 : palmarès complet

Du 31 août au 10 septembre 2022, le festival de cinéma italien a été le théâtre de moments aussi bouleversants que désespérants… après la standing-ovation en l’honneur de Brendan Fraser et la polémique sur le crachat d’Harry Styles, on fait le point sur les récompenses de cette 79e cérémonie.

En Compétition

Le jury de la sélection « En Compétition », présidé par Julianne Moore et composé de Mariano Cohn, Leonardo Di Costanzo, Audrey Diwan, Leila Hatami, Kazuo Ishiguro et Rodrigo Sorogoyen, a dévoilé ce samedi 10 septembre l’ensemble du palmarès :

Lion d’or : ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED de Laura Poitras

de Lion d’argent – Grand Prix du Jury : SAINT OMER d’ Alice Diop

d’ Lion d’argent – Meilleur réalisateur : Luca Guadagnino pour BONES AND ALL

pour Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine : Cate Blanchett pour TAR (Todd Field)

pour Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine : Colin Farrell pour THE BANSHEES OF INISHERIN (Martin McDonagh)

pour Prix du meilleur scénario : Martin McDonagh pour THE BANSHEES OF INISHERIN

pour Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir : Taylor Russell pour BONES AND ALL (Luca Guadagnino)

pour Prix spécial du jury : NO BEARS de Jafar Panahi

La réalisatrice Laura Poitras recevant le Lion d’Or pour son film ALLL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED.

Sélection Orizzonti

Le jury de la sélection « Orizzonti » présidé par Isabel Coixet et composé de Laura Bispuri, Antonio Campos, Sofia Djama et Edouard Waintrop, après avoir visionné les 18 longs métrages et 12 courts métrages en compétition, a également dévoilé son palmarès :

Prix du meilleur film : JANG-E JAHANI SEVOM (World War III) de Houman Seyedi

de Prix du meilleur réalisateur : Tizza Covi et Rainer Frimmel pour VERA

et pour Prix spécial du jury : CHLEB I SOL (Bread and Salt) de Damian Kocur

de Prix de la meilleure actrice : Vera Gemma dans VERA de Tizza Covi et Rainer Frimmel

dans de et Prix du meilleur acteur : Mohsen Tanabandeh dans JANG-E JAHANI SEVOM (World War III) de Houman Seyedi

dans de Prix du meilleur scénario : Fernando Guzzoni pour BLANQUITA

pour Prix du meilleur court-métrage : SNOW IN SEPTEMBER de Lkhagvadulam Purev-Ochir

En plus de son Lion d’argent – Grand Prix du Jury, la réalisatrice française Alice Diop est également repartie avec le Lion du Futur dans la catégorie Venice Award for a Debut Film. Première fiction de la cinéaste, SAINT-OMER est inspiré d’un fait divers et du procès pour infanticide qui a suivi. Le film sortira en France le 23 novembre 2022.

La réalisatrice Alice Diop avec ses deux récompenses : le Lion d’argent – Grand Prix du Jury et le Lion du Futur.

