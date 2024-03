Beetlejuice est de retour : le teaser du film de Tim Burton est là !

Nous souhaitons recueillir votre avis sur votre façon de nous lire. Merci de prendre 2 minutes de votre temps en cliquant ici

36 ans après le film culte, Beetlejuice revient hanter les écrans dans un nouveau long-métrage, BEETLEJUICE BEETLEJUICE, réalisé par Tim Burton himself. Le teaser, dévoilé hier, a déjà mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux…

C’est un cri de joie qui a retenti dans la communauté des fans de Tim Burton : Beetlejuice est de retour ! Le personnage excentrique et hilarant, qui a marqué toute une génération dans le film de 1988, s’apprête à faire son retour dans une suite tant attendue.

Le teaser, d’une durée d’une minute trente, donne un premier aperçu de l’univers fantasmagorique et décalé qui nous attend. On y retrouve Lydia Deetz, désormais adulte et interprétée par Winona Ryder, accompagnée d’une nouvelle génération de personnages.

L’humour noir et l’esthétique macabre qui ont fait le succès du premier film semblent être au rendez-vous, avec des scènes loufoques et des personnages hauts en couleur. La bande-annonce se termine sur l’apparition tant attendue de Beetlejuice, toujours aussi exubérant et imprévisible, interprété par l’incomparable Michael Keaton.

Un retour aux sources pour Tim Burton

Ce nouveau film est toujours réalisé par Tim Burton, qui signe ainsi son retour à l’univers qui l’a fait connaître (son premier long métrage – Pee-Wee Big Adventure – étant un peu moins connu). Le réalisateur, qui n’a jamais caché son affection pour Beetlejuice, promet un film fidèle à l’esprit du premier opus, tout en apportant une touche de modernité.

Voici le synopsis : Après une terrible tragédie, la famille Deetz revient à Winter River. Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail menant à l’Après-vie. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un ne prononce le nom de Beetlejuice trois fois et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille…

Un succès annoncé

Le teaser a déjà fait sensation sur les réseaux sociaux, où les fans se montrent enthousiastes à l’idée de retrouver Beetlejuice. Le film est attendu avec impatience par toute une génération qui a grandi avec le film original, et qui trépigne de partager cette nouvelle aventure avec la génération suivante.

Sortie prévue en 2024

BEETLEJUICE BEETLEJUICE est prévu pour sortir en salles le 11 septembre 2024. En attendant, le teaser nous offre un avant-goût savoureux de ce qui nous attend et nous promet un film délirant et divertissant.

Alors, prêt à dire « Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice » trois fois ?!

