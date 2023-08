Festival du Film Francophone d’Angoulême : présentation de l’édition 2023

La 16ème édition du Festival du Film Francophone d’Angoulême, festival incontournable de la rentrée, aura lieu du 22 au 27 août 2023. Ce sera à nouveau une belle occasion de découvrir de nombreuses pépites qui combinent cinéma populaire et subtil, drames et comédies, parmi les onze films en compétition et la trentaine de films présentés en avant-première, dans différentes catégories.

La compétition

Les films en compétition au FFA 2023

Cette année, pas moins de onze longs-métrages sont en compétition, au sein d’une superbe sélection aux thèmes très variés, qui met en avant trois premiers films. Les cinéastes, dont 7 réalisatrices, et les act.eur.rice.s viendront défendre leurs films, tous précédés de courts-métrages également en compétition. 6 séances sont désormais programmées pour chaque film.

Iris et les hommes (France) de Caroline Vignal , avec Laure Calamy et Vincent Elbaz

(France) de , avec et Le plongeur (Québec) de Francis Leclerc

(Québec) de Rien à perdre (France) de Delphine Deloget , avec Virginie Efira et Arieh Worthalter

(France) de , avec et Rosalie (France) de Stéphanie Di Giusto avec Nadia Tereszkiewicz et Benoit Magimel

(France) de avec et La vie de ma mère (France) de Julien Carpentier , avec Agnès Jaoui et William Lebghil

(France) de , avec et Bungalow (Québec) de Lawrence Côté-Collins

(Québec) de Le temps d’aimer (France) de Katell Quillévéré , avec Anais Demoustier et Vincent Lacoste

(France) de , avec et La fiancée du poète (France, Belgique) de et avec Yolande Moreau , avec Sergi Lopez

(France, Belgique) de et avec , avec L’air de la mer rend libre (France)de Nadir Moknèche , avec Lubna Azabal

(France)de , avec Augure (Belgique, République démocratique du Congo) de Baloji , avec Marc Zinga

(Belgique, République démocratique du Congo) de , avec Première affaire (France) de Victoria Musiedlak, avec Noé Abita

Le jury

Le jury du long métrage sera présidé par la comédienne Laeticia Casta, qui animera une Classe de Maitre le 26 août et décernera les fameux Valois (Diamant, Mise en scène, Scénario, Musique, Acteur et Actrice, Meilleur Court Métrage d’Animation).

Les autres membres du jury sont :

la réalisatrice scénariste tunisienne Kaouther Ben Hania , dont le dernier film Les filles d’Olfa sera présenté au Festival

, dont le dernier film sera présenté au Festival l’actrice réalisatrice québécoise Monia Chokri , dont le dernier long métrage Simple comme Sylvain pourra être visionné au Festival

, dont le dernier long métrage pourra être visionné au Festival l’auteur et producteur Jean-Louis Livi et la directrice des programmes et de la fiction française de France Télévisions Anne Holmes

et la directrice des programmes et de la fiction française de France Télévisions le comédien Raphaël Quenard et l’actrice écrivaine Rachel Kahn

et l’actrice écrivaine l’auteur de bandes Dessinées suisse Zep et l’autricecompositrice interprète franco-algérienne Souad Massi

La présidente du jury des étudiants francophones est cette année la comédienne Lola Dewaere.

Les avant-premières

Films présentés en avant-première au FFA 2023

La soirée d’ouverture du Festival le 22 août permettra au public de découvrir en avant-première La petite de Guillaume Nicloux avec Fabrice Luchini (qui animera une Classe de Maître le 23 août). La soirée de clôture le 27 août offrira de voir Flo, le biopic sur Florence Arthaud et premier long métrage de la comédienne Géraldine Danon, avec Stéphane Caillard et Pierre Deladonchamps.

Le public pourra également découvrir de nombreux films en avant-première, toujours en présence des réalisateurs et acteurs, dont :

L’Abbé Pierre, une vie de combats de Frédéric Tellier , avec Benjamin Lavernhe , Emmanuelle Bercot et Michel Vuillermoz

de , avec , et Une affaire d’honneur de et avec Vincent Perez , avec Roschdy Zem , Doria Tillier et Guillaume Gallienne

de et avec , avec , et Visions de Yann Gozlan , avec Diane Kruger et Matthieu Kassovitz

de , avec et Les rois de la piste de Thierry Klifa avec Fanny Ardant , Nicolas Duvauchelle et Laetitia Dosch

de avec , et Nouveau départ , de Philippe Lefebvre avec Franck Dubosc et Karin Viard

, de avec et Gueules noires de Mathieu Turi avec Samuel Le Bihan, Jean-Hugues Anglade et Thomas Solivérès

de avec et 3 jours max de et avec Tarek Boudali , Philippe Lacheau et Julien Arruti

de et avec , et Borgo de Stéphane Demoustier avec Hafsia Herzi et Moussa Mansaly

de avec et Ma France à moi de Benoit Cohen avec Fanny Ardant

de avec Le théorème de Marguerite de Anna Novion avec Jean-Pierre Darroussin , Ella Rumpf et Clotilde Courau

de avec , Madame de Sévigné de Isabelle Brocard, avec Karin Viard , Ana Girardot et Noémie Lvovsky

de avec , et Testament de Denys Arcand ,avec Rémi Girard et Sophie Lorrain

Le bonheur est pour demain de Brigitte Sy , avec Laetitia Casta , Damien Bonnard et Béatrice Dalle

de ,avec et de , avec , et Anti-Squat, de Nicolas Silhol, avec Louise Bourgoin

Les autres sélections

Films présentés dans d’autres sélections au FFA 2023

Trois films sont programmés dans la catégorie Les flamboyants, dont Bonnard, Pierre et Marthe de Martin Provost, avec Cécile de France et Vincent Macaigne. Les délégués du Festival programment également deux de leurs Coups de cœur, dont Toni en famille, second long métrage de Nathan Ambrosioni avec Camille Cottin.

La catégorie Premiers Rendez-Vous donnera la possibilité de voir 3 premiers films, dont Comme une louve, de Caroline Glorion avec Sarah Suco et Sandrine Bonnaire ou encore La tête froide de Stéphane Marchetti avec Florence Loiret-Caille.

Un focus sur le réalisateur Philippe le Guay sera l’occasion de revoir 5 de ses films, dont Les femmes du 6ème étage, Alceste à Bicyclette et Le coût de la vie et de l’écouter parler de son métier lors d’une Classe de Maitre le 25 août.

La Suisse, pays francophone invité cette année, recevra les honneurs du Festival avec la programmation de 9 films de Jean-Luc Godard (Détective et Vivre sa vie), Ursula Meier (L’enfant d’en haut), Lionel Baier (Les grandes ondes à l’ouest) ou Delphine Lehericey qui présentera en avant-première Last dance avec François Berléand.

7 films du patrimoine seront projetés dans la collection Bijoux de famille, dont Casque d’Or de Jacques Becker, Le passager de la pluie de René Clément et Merci la vie de Bertrand Blier.

Un hommage musical sur scène sera également rendu à Jane Birkin, après la projection du film Jane par Charlotte, réalisé par sa fille Charlotte Gainsbourg.

Enfin, le FFA se saisit cette année du débat crucial qui inquiète les scénaristes du monde entier, comme en témoigne la grève des scénaristes et acteurs aux États-Unis : « L’IA signe-t-elle la fin d’un pan de la création ? Et La 30e édition du FFA se fera-t-elle sans scénaristes ? ». La question sera abordée au cours d’une table ronde le 25 août.

Réservation obligatoire des séances par Internet (disponibles à cette adresse).

