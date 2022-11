GOSSIP GIRL : pourquoi Blair et Dan forment le couple le plus sain de la série ?

Peut-être est-ce le champagne qui nous est monté à la tête, mais nous sommes persuadés que Blair et Dan auraient peut-être dûs finir ensemble dans Gossip Girl. Ne nous tapez pas sur les doigts et lisez d’abord.

Toute la jeunesse dorée de l’Upper East Side a ouvert grand les yeux lorsque Gossip Girl a posté la première photo du couple formé par Blair et Dan. Et vous savez quoi, nous aussi, sur nos vieux canapés. En même temps, qui aurait cru que la reine de Manhattan et le garçon solitaire seraient un jour amoureux l’un de l’autre ? Pourtant, après avoir tissé une amitié solide basée sur leur goût pour l’ambition et le cinéma, Blair et Dan ont sauté le pas et se sont jetés dans les bas fonds de l’amour. Un pari risqué pour les scénaristes de GOSSIP GIRL, puisque au moment de leur union dans la saison 5, les fans étaient déjà bien accrochés aux duos mythiques Blair/Chuck et Serena/Dan.

Les belles valeurs de Gossip Girl

Ce couple, sans trop de spéculation, à choqué, mais aussi dégoûté la plupart (histoire de ne pas dire tout le monde) des gens. D’une part, Blair trahit sévèrement sa meilleure amie. Vous savez, cette fameuse règle entre ami.es qui stipule qu’on ne touche jamais, au grand jamais, aux exs. Et oui, miss Waldorf sort avec Dan, le premier et seul véritable amour de Serena. Bien que, certes, cette dernière a délibérément dépucelé Nate, l’ex petit-copain de Blair, dans la saison 1. Mais on pensait sincèrement que ce n’était pas le genre de l’ancienne et brève princesse de Monaco.

Dan de son côté, joue avec les sentiments de Serena, la laissant espérer un avenir, alors qu’il ne pensait qu’à Blair. Oui, Serena fait la même chose durant les quatre premières saisons. Cela ne laisse pas pour autant le droit au garçon solitaire de faire pareil, lui qui prône toujours, partout et par tous les temps, l’honnêteté. Et puis quoi de plus hypocrite que de sortir avec l’archétype même de la chose qu’il déteste le plus ? Pas cool Daniel.

Pendant six saisons, GOSSIP GIRL a jonglé entre les amourettes et testé toutes les combinaisons de couples possibles. Mais à chaque fois, peu importe le contexte, Chuck revenait inlassablement vers Blair, et Dan accourait automatiquement vers Serena. En unissant les personnages de Leighton Meester et de Penn Badgley, les scénaristes ont joué avec les nerfs, la tradition, et avec quelques soupçons de provoc.

Gossip Girl, ou le repère de la toxicité

Dix ans maintenant que GOSSIP GIRL est terminée, et disons-le, que ça sorte et qu’on n’en parle plus jamais : Blair et Chuck forment le pire couple que le monde de la télévision a connu. Sans déconner, qui vend sa nana contre un hôtel à un oncle qui a déjà tenté de violer Lily, sa mère adoptive ? En plus de ses costumes trois pièces un chouilla trop serrés et ses cravates affreuses, Chuck est une piètre personne. Et en duo avec Blair, ces deux-là pourraient aisément faire pleurer un démon en enfer. Dans la saison 3, quand ils se mettent enfin ensemble, les deux héritiers jouent à un petit jeu. Chuck est séduit par une femme, mannequin de préférence, et Blair les surprend. De là, elle humilie l’autre dame, et le couple est tout excité. C’est le sexe, toujours le sexe, qui lead leur relation.

Un classique, il la vend contre l’Empire pour sauver son patrimoine. Mais ce n’est pas forcément le pire. Quand Blair annonce à Chuck qu’elle va se marier avec Louis, il manque de lui fracasser le visage, et la blesse avec un bout de verre après avoir écrasé son poing contre la vitre. Blair trompe le prince avec monsieur Bass alors qu’elle vient tout juste de se fiancer, et ruine totalement son mariage en avouant à Chuck qu’elle l’aimera pour toujours. Leur jalousie maladive et foncièrement insupportable ne les mènent même pas à leur perte, et GOSSIP GIRL tente de nous faire croire en quelques pirouettes que c’est comme cela qu’on s’aime.

Dan et Serena représentent quant à eux la définition même de l’obsession. Le garçon solitaire est tout fou la première fois qu’il aperçoit Serena. Une fille si splendide et hors de portée qu’il décide de publier sur un blog une photo d’elle, une adolescente de quinze ans, dans une robe blanche mouillée et transparente. C’est comme cela que Gossip Girl est née. Durant des années, il a posté ses moindres faits et gestes sur le net, jusqu’à sa vie la plus intime. Il se mettait lui-même, soit en position de calimero soit de boyfriend de la it-girl de la ville selon les besoins, en avant sur son site. Dès qu’il en avait l’occasion, Dan faisait son buzz sur Serena pour ensuite venir à sa rescousse. Jusqu’à la fin, il a écrit des horreurs sur elle (bien que pas toujours fausses), tout en exerçant de l’autre côté une manipulation hors normes pour la récupérer.

Miss Van der Woodsen, de son côté, a passé son temps à se payer la tête de Dan Humphrey. Elle le trainait de mission en mission, lui faisait rater ses entretiens d’embauche, se servant de lui pour camoufler ses erreurs (comme un mariage en Espagne avec un inconnu par exemple). Elle lui a même de demander de patienter lorsqu’elle ne savait pas se décider entre les épaules de Nate ou les siennes. Ce n’est qu’au moment où il s’est désintéressé d’elle, que la it-girl s’est rendue compte de ce qu’elle perdait. Classique. Dans la saison 5, Serena manipule Dan pour qu’il trompe Blair avec elle, et filme leurs ébats à son insu. Un acte, rappelons-le, pénalement répréhensible. Plus toxique, tu meurs.

Blair et Dan, c’est un peu mieux

La reine de Manhattan et le garçon solitaire rencontrent des problèmes qui se rapprochent en fait de ceux du commun des mortels. Par exemple, leur première fois ne se passe pas comme prévue. Comme ils l’ont si bien dit, c’était même pitoyable. S’ils ne s’en parlent pas immédiatement, ils vont demander conseil à leurs proches. Ils boivent certes chacun l’équivalent d’un tonneau de vodka pour faire passer la pilule (n’oublions pas qu’ils sont américains), mais finissent par se dire les choses en face. Leur relation n’est pas basée sur le sexe, c’est plus que cela.

Crédits : The CW

Venant de deux mondes différents, Blair et Dan se retrouvent souvent dans des impasses concernant leurs sorties publiques. Mais au lieu de se disputer et de tomber dans la dramaturgie, ils écoutent les conseils d’un couple dans le même cas qu’eux, et organisent une soirée privée mélangeant luxure et culture. Une soirée qui leur correspond, et leur fait comprendre que leurs univers peuvent fonctionner ensemble. En fait, ils sont intellectuellemet sur la même longueur d’onde. Forcément, ça aide.

Lorsque Blair retombe dans ses travers et tente de rattraper le succès de Dan en l’écrasant à une soirée l’honorant, le garçon solitaire n’agit pas en égoïste. Il lui dit de très belles choses, et lui prouve que malgré ce qu’elle a traversé avec Louis, elle reste la reine de Manhattan (rassurez-vous, c’est aussi gênant à lire qu’à écrire). Il l’emmène sur les marches du Met, habillée d’une robe meringue rose pâle, une couronne sur la tête. Dan a appelé des fans de Blair à la rescousse, et toutes lui demandent une photo. Aussi cringe que cela puisse être, il lui a rappelé qu’elle est Blair Waldorf, et que rien ne peut changer cela. Dan a prouvé plusieurs fois qu’il était son rock, quand il l’a sauvé de son mariage où protégé après qu’elle a perdu son bébé.

Blair, qui a l’habitude d’aimer briller plus fort que les autres et qui déteste voir ses proches réussir mieux qu’elle, soutient en fait Dan autant qu’elle le peut. Elle est fière, reconnaissante, et même contente de son succès (excepté lorsqu’il apparait plus haut dans les pages people). On peut presque dire qu’elle se retrouve un peu en lui. S’il n’a pas les mêmes privilèges qu’elle, Dan se bat pour son avenir. N’oublions pas que Queen B a campé devant Double W pour un entretien.

Tous les deux ambitieux, Blair et Dan se tirent tout simplement vers le haut. Ils se laissent de l’espace, ils semblent se faire confiance. Jusqu’au moment où Blair commence à lui cacher et mentir sur ses allées et venues dans l’hôtel de Chuck, et que Dan la trompe avec Serena. Encore une fois et comme à chaque fois, ils en reviennent à leurs bourreaux. Eh, on n’a pas dit que Blair et Dan étaient un couple sain. On a dit que c’était le plus sain dans GOSSIP GIRL.

Crédits : The CW

Cécile Fischer

