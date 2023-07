Mylène de la chaîne YouTube Welcome to prime time bitch! organise le tout premier Stabathon français. Les projections des six films Scream auront lieu en région Auvergne-Rhône-Alpes, le 15 juillet 2023, au cinéma René Fallet de Dompierre-sur-Besbre.

Une première en France

Nommé en référence à la saga fictive « Stab » créée pour les besoins de Scream 2, le Stabathon désigne une projection-marathon des six films Scream dans leur intégralité. Un événement pour les amateurs d’horreur, et plus particulièrement du sous-genre du slasher. D’autant que l’expérience n’a, jusqu’ici, jamais été tentée en France. L’occasion de revoir le film culte de 1996 sur grand écran, mais aussi ses suites – moins projetées en séances spéciales car moins adulées.

En partenariat avec le service de streaming Shadowz, l’association Panic! Cinéma, l’éditeur Extralucid films et le collectif La S’Horrorité, le Stabathon a lieu dans une petite salle de campagne, le cinéma René Fallet, selon la volonté de son organisatrice, Mylène de la chaîne YouTube Welcome to prime time bitch!. En effet, l’événement a aussi pour but de soutenir cette petite salle, installée à Dompierre-sur-Besbre, ville d’origine de la vidéaste.

Des invités spécialistes du cinéma de genre

Le Stabathon s’ouvrira par une table ronde sur le slasher, animée par Mylène, mais aussi par l’autrice Marie Casabonne, Jessica du blog Bon Chic Bon Genre, la vidéaste Jess Slash’her et Lilyy Nelson du Blog du cinéma et du podcast Jumpscare. Les projections en VF des trois premiers films, puis des deux derniers en VO, seront animées par ces mêmes invitées, mais aussi par l’instagrameuse Evil Twin, ainsi qu’Amélie L. du festival On vous ment et du podcast Jumpscare.

Par ailleurs, le Stabathon sera l’occasion d’un livestream-marathon sur la chaîne Twitch de Kath – La petite voix de la chaîne Youtube Bolchegeek. Sur place auront lieu plusieurs animations surprise et les spectateurs pourront profiter d’un stand de livres spécialisés, ainsi que d’une braderie d’affiches. Un food-truck de restauration rapide est également prévu. Enfin, pour être paré le jour J, la boutique officielle du Stabathon est d’ores et déjà ouverte en ligne, afin que chacun puisse venir avec son T-shirt aux couleurs de l’événement.

Tarifs : marathon six films Scream = 25,73 € / pass trois films = 13 € / pass 1 film = 7 €

Réservations en ligne sur TicketingCiné

