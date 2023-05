THE FLASH : le multivers DC a sa bande-annonce et elle est tripante !

La très attendue bande-annonce de THE FLASH a été récemment dévoilée, créant un énorme buzz parmi les fans de super-héros et de l’univers DC Comics. Réalisé par Andy Muschietti, le cinéaste derrière les films d’horreur à succès Ça et Ça : Chapitre 2, ce film promet une aventure épique et pleine d’action pour les amateurs de comics…

La bande-annonce donne un premier aperçu excitant de l’histoire et des éléments visuels du film. On y retrouve Ezra Miller dans le rôle principal de Barry Allen, alias The Flash, un héros doté de la super-vitesse. Le film semble emprunter des éléments de l’arc narratif « Flashpoint » des bandes dessinées, dans lequel Barry Allen utilise ses pouvoirs pour voyager dans le temps et modifier le cours de l’histoire.

Outre Ezra Miller, la distribution du film comprend également des acteurs et actrices renommés tels que Ben Affleck, qui reprend son rôle de Batman, ainsi que Michael Keaton (31 ans après la sortie de Batman : Le Défi !), qui incarne une version alternative du Chevalier Noir. Cette idée d’un multivers dans lequel différents Batman coexistent a suscité un enthousiasme particulier parmi les fans.

La bande-annonce offre également un aperçu des incroyables séquences d’action et des effets visuels qui seront présents dans le film. Les scènes de course à grande vitesse, les affrontements avec les super-vilains – le Général Zod en tête du peloton – et les paysages fantastiques font monter l’excitation autour de THE FLASH.

La sortie de la bande-annonce a généré une excitation palpable, suscitant des discussions animées sur les réseaux sociaux et parmi les fans de super-héros. Les spéculations et les théories sur l’intrigue se multiplient, alimentant l’impatience de découvrir le film dans son intégralité.

THE FLASH sortira en salle le 14 juin 2023 !