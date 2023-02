Pourquoi il faut regarder THE BOYS, la série aux sangs-héros ?

Depuis la sortie de la saison 3 en juin 2022, les fans de The Boys se tardent de la saison 4, prévue courant 2023. Si vous n’avez encore jamais vu la série, laissez-nous vous expliquer pourquoi il faut la regarder. Si vous l’avez déjà terminée, alors ceci n’est qu’une simple piqûre de rappel de sa génialité.

4 000 litres de sang et quelques tonnes de boyaux plus tard, le réalisateur Eric Kripke et son équipe ont créé THE BOYS. Ou plutôt l’ont adapté, puisque cette série est directement inspirée des bandes dessinées éponymes de Garth Ennis et Darick Robertson. Des planches rouges hémoglobine et roses cerveau, qui, croyez-le, méritaient d’être servies sur le petit écran.

Pour vous faire le topo, THE BOYS s’ouvre sur la petite histoire de Hughie Campbell, un jeune homme qui voit sa petite-amie se faire accidentellement trucider par un super- héros alors qu’il venait de lui proposer d’emménager avec lui. En plein deuil, il tombe sur Butcher, Billy Butcher, un faux flic un peu flippant qui voue une haine sans égal aux « Seven », les sept super-héros engagés par la firme new-yorkaise Vought pour protéger les citoyens. Sauf qu’au lieu d’utiliser leurs pouvoirs pour faire le bien, ils en profitent pour tuer, violer, contrôler et faire du profit. Billy Butcher monte alors une équipe clandestine de brillants bras cassés, dont Hughie, dans le but de tous les faire tomber.

The Boys, la série pour les fans et les anti-fans de super-héros

Si vous cherchez des raisons de regarder ce pur produit des studios Amazon, le jeu des acteurs en est une bonne. Personne ne peut se permettre de passer à côté des performances de Karl Urban (Butcher), Jack Quaid (Hughie) et Erin Moriarty (Starlight des Seven). Ou encore de celle d’Antony Starr, aka Homelander, tellement remarquable qu’on ne comprend toujours pas pourquoi il n’a jamais été récompensé.

L’autre raison est un peu plus subjective. Si vous aussi vous êtes insubordonné à la supercherie que sont les studios DC et Marvel, que vous ne pouvez pas vous blairer Captain America, que pour vous aussi Superman est juste un mec chelou qui vole en slip, que vous vous dites que Wonder Woman est une sacrée coquille vide, que pour vous la moitié des super-héros ne sont que des frimeurs prétentieux sans intérêt, et que vous trouvez aussi que le seul à avoir un minimum de capital sympathie est Spider-Man, alors THE BOYS devrait vous plaire. Car cette série est la satire dont on ne savait pas qu’on avait besoin. Elle déconstruit totalement, merci enfin, ce mythe du super-héros qui veut sauver la planète à tout prix.

Dans tous les Marvel et DC, les héros doivent combattre un super-vilain pour sauver l’humanité d’un sort funeste. Pour arriver à leurs fins, ils détruisent des immeubles, mettent les villes à feu et à sang, tuent des dizaines d’innocents. Et ils s’en sortent avec une gentille tape sur les doigts. THE BOYS provoque justement cet arc complètement idiot des films de super-héros. On voit à quel point ils sont protégés par la firme qui les emploient, mais aussi par le gouvernement. En fait, The Boys, c’est les coulisses du chaos qu’on ne soupçonnaient même pas. Et c’est jouissif.

La série est aussi une critique gore et bien sanglante, donc finalement très peu subtile, de la société actuelle. La soumission des politiques, des médias et de la presse face au profit et à l’image de marque est de plus en plus visible au fil de l’intrigue. On y voit l’impact des réseaux sociaux sur l’opinion publique, et nous rappelle encore une fois que tout ce que l’on voit sur internet n’est pas forcément vrai. Mais vous savez quoi, ce n’est pas lourd. C’est fait avec sarcasme, et tout va droit au but. D’autant plus que THE BOYS est pour l’instant découpé en trois saisons de huit épisodes chacune. Pas le temps de s’ennuyer, donc.

Attention au traumatisme et aux explosions

Il faut quand même que l’on prévienne ceux qui ne l’ont pas encore regardée. Ce n’est pas un spoil, mais dans THE BOYS, énormément de têtes explosent. Littéralement. Des têtes explosent tout le temps. C’est presque une chorégraphie. Le truc, c’est qu’on ne s’y attend absolument jamais. En général, dans les films d’horreur et d’action, on arrive plus ou moins à savoir quand tout va partir en vrille. Pas dans THE BOYS.

Autant vous dire de suite que c’est traumatisant. Maintenant, dès qu’on l’on regarde une série quelconque, on fait attention aux têtes des personnages. Oui, même dans La Chronique des Bridgerton. Mais on adore, parce que bon sang, cela nous sort de notre zone de confort.

Crédits : Prime Video

Cécile Fischer

