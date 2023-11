VOLEUSES, braquage raté – Critique

Avec cette comédie narrant l’ultime braquage d’un trio de voleuses, Mélanie Laurent s’essaie à l’action au féminin, pour un résultat poussif et peu convaincant.

Il y avait tout pour offrir une comédie sympathique et vivifiante, sans prétention. Les ingrédients présentés étaient attrayants : du casting trois étoiles, doté de seconds rôles solides, aux codes du récit de la dernière aventure avant rédemption. Mais à défaut d’être un honnête film d’action rythmé, VOLEUSES s’empêtre dans les rouages d’un récit maladroit, incompréhensible et finalement très mollasson.

Crédits : Gael Turpo / Netflix

Pas de surprise, le scénario est prévisible et les dialogues sont plats. La fragilité bancale de Voleuses résulte d’un surplus d’artifices déployés à tous les égards, à commencer par la mise en scène de l’action. Souvent illisibles, ces successions de tirs et d’explosions auraient pu faire sens, si elles avaient été accompagnées d’enjeux solides. Dommage qu’à défaut d’offrir une histoire consistante, Mélanie Laurent s’évertue à proposer de tristes séquences où les personnages perpétuent des analyses de bas étages sur leur propre condition. Manon Bresch — qu’on avait adorée dans Mortel — semble souvent se demander ce qu’elle fait là, au milieu d’échanges sans substance. En l’absence d’un script convaincant sur l’amitié, Adèle Exarchopoulos et Mélanie Laurent se s’échangent des compliments insipides et tout sonne faux.

Crédits : Gael Turpo / Netflix

« Je t’expliquerai », ce sont les termes employés par Mélanie Laurent lors de l’absurde péroraison de VOLEUSES. On aurait, nous aussi, aimé avoir droit à des explications à l’heure de quitter cet étrange et ambigu récit, à la conclusion complètement lunaire. Il y a sans doute, entre salsa meurtrière, assassinats à répétition, vengeance d’un lapin, et apologue sur la maturité, un récit, et une logique qui lui est propre. Seulement, la caractérisation minimaliste des personnages, réduits à des lieux communs, et la narration incohérente sous fond d’autoportrait douteux empêchent de savourer une comédie qu’on avait pourtant envie d’apprécier. Braquage raté.

Emeric Lavoine

Note des lecteurs 0 Note 1.5 Décevant.

