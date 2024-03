Les Hallucinations collectives se sont ouvertes avec Concrete Utopia, long-métrage coréen de Um Tae-hwa. Entre post-apo et film catastrophe, dans un Séoul où tous les bâtiments se sont effondrés à l’exception d’un seul immeuble resté intact, le film nous immerge dans l’organisation de la survie parmi les résidents. Dystopie effrayante, Concrete Utopia repose sur l’éternel et cruel fossé entre classe sociale de nantis et miséreux livrés à leurs sorts. Si le film crée une bulle presque en hui clos autour des résidants de l’immeuble, il ne manque pas moins d’aspects spectaculaires, avec des vues apocalyptiques saisissantes et une violence mesurée mais percutante. Du cinéma de genre typiquement coréen, avec un Lee Byung-hun magistral en tyran aux ascendants fascistes.