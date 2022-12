La onzième édition du Paris International fantastic film festival (PIFFF) s’est achevée le lundi 12 décembre au cinéma le Max Linder. Tout au long de cette intense semaine de festival, la compétition a récompensé plusieurs longs et courts-métrages.

L’Œil d’or du PIFFF

Décerné chaque année à plusieurs films en compétition, l’Œil d’or du PIFFF est destiné à mettre en lumière les nouveaux talents du cinéma de genre et fantastique – au sens le plus large du terme. Selon un système de vote libre à la fin de chaque projection, l’Œil d’or du PIFFF est attribué par le public lui-même.

En 2022, les spectateurs du PIFFF ont ainsi récompensé :

La Montagne de Thomas Salvador dans la catégorie « Long-métrage international » ;

de dans la catégorie « Long-métrage international » ; Gnomes de Ruwan Heggelman dans la catégorie « Court-métrage international » ;

de dans la catégorie « Court-métrage international » ; Colonie de Romain Daudet-Jahan dans la catégorie « Court-métrage français ».

Prix du jury court-métrage français

Cette année, le jury court-métrage du PIFFF était composé du YouTubeur et musicien ALT236, de l’auteur Alexis Bacci, de la responsable catalogue Studio Canal Céline Defremy, du réalisateur Jérémy Hoarau, ainsi que de la traductrice et interprète Miyako Slocombe. Samedi 10 octobre, les membres du jury ont choisi d’attribuer la récompense de la compétition courts-métrages à Nicolas Millot pour son film Les Racines sauvages – l’histoire d’un chasseur témoin de phénomènes étranges en pleine forêt.

Le Grand prix Climax

Événement fort du PIFFF, la cérémonie de remise du Grand prix Climax a eu lieu le vendredi 9 décembre. Plus qu’un concours, ce prix encourage la création française dans le cinéma de genre, en primant un scénario gagnant parmi cinq jeunes auteurs finalistes. Cette année, le jury du Grand Prix Climax était composé de la productrice Anaïs Bertrand, de l’actrice Tiphaine Daviot, de la scénariste Katell Guillou, de la productrice et co-présidente du Collectif 50/50 Margaux Lorier, ainsi que du scénariste et réalisateur Arnaud Malherbe.

Le Grand prix Climax 2022 a ainsi été attribué à Florence Guillaume et Romain Serir pour Doré et le mystère de la femme araignée. Librement inspiré de la jeunesse de l’illustrateur Gustave Doré, le scénario mêle romantisme noir, enquête policière et crimes sectaires dans le Paris du 19e siècle. Co-auteurs du court-métrage La Traversée, les deux lauréats avait déjà exploré cet univers gothico-fantastique marqué en 2014. Par ailleurs, le Grand prix Climax a également récompensé Constance Elies, qui remporte la mention spéciale du jury pour son scénario L’invasion silencieuse.

Prix des lecteurs MadMovies

À l’occasion du PIFFF 2022, la rédaction du magazine MadMovies – cofondateur du festival – a offert à trois de ses lecteurs de récompenser un long-métrage en compétition. Laurie Garcié, Arthur Bouet et Gérard Bassot ont ainsi désigné Earwig de Lucile Hadzihalilovic comme lauréat du Prix des lecteurs MadMovies. Déjà présenté en avril 2022 aux Hallucinations Collectives de Lyon, le film s’attarde sur la relation tortueuse entre une petite fille dépourvue de dents et son garant, chargé d’entretenir pour elle un dentier de glace.

Prix Ciné + Frisson

Remis par Myriam Hacene, directrice de la chaîne du groupe Canal +, le prix Ciné + Frisson s’est révélé en parfait accord avec la sélection de l’Œil d’or. Il a, en effet, également récompensé :

La Montagne de Thomas Salvador dans la catégorie « Long-métrage international » ;

de dans la catégorie « Long-métrage international » ; Colonie de Romain Daudet-Jahan dans la catégorie « Court-métrage français ».

PIFFF 2022 : les coups de cœur de la rédaction

Parmi les films programmés cette année, nous avons particulièrement vibré devant :

CANDY LAND (John Swab, 2022)

Surnommée « Candy Land », cette station-service est devenue un lieu de passe privilégié, sur le chemin de nombreux routiers… Or, un(e) à un(e), les prostitué(e)s – et même certains de leurs clients – disparaissent dans de sanglantes circonstances. Slasher cru et passionné, aussi drôle que grinçant, CANDY LAND emprunte autant au réalisateur culte des années 90 Gregg Araki qu’au potentiel fun et méta du Scream de Wes Craven.

LINOLÉUM (Colin West, 2022)

Ingénieur aérospatial déçu, Cameron Edwin perd la présentation de l’émission de vulgarisation scientifique qu’il a lui-même créée. Dans le même temps, son mariage bat de l’aile et son quotidien se voit bouleversé par la chute des débris d’une fusée au beau milieu de son jardin. Évoquant sans équivoque Donnie Darko de Richard Kelly dans sa forme, LINOLÉUM parvient tout de même à s’en différencier par une poésie douce et tendre, emplie de mélancolie.

PROJECT WOLF HUNTING (Kim Hong-seon, 2022)

Forcément comparé à The Sadness, le film gore du Coréen Kim Hong-seon manque un peu de poil à gratter pour égaler la grande tuerie asiatique de 2022. PROJECT WOLF HUNTING n’en demeure pas moins un divertissement bourrin éhonté et ultra-vénère. D’une folie créative sanglante, il offre un spectacle délectable – si rare dans nos cinémas ces dernières années, qu’on ne peut que se réjouir de sa prochaine sortie en salle.

Lily Nelson

