César 2023 : la liste complète des nominations

Ce mercredi 25 janvier, l’Académie des César a dévoilé la liste complète des nominations pour la cérémonie 2023.

César de la meilleure actrice

Fanny Ardant dans LES JEUNES AMANTS

Juliette Binoche dans OUISTREHAM

Laure Calamy dans A PLEIN TEMPS

Virginie Efira dans REVOIR PARIS

Adèle Exarchopoulos dans RIEN À FOUTRE

César du meilleur acteur

Jean Dujardin dans NOVEMBRE

Louis Garrel dans L’INNOCENT

Vincent Macaigne dans CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE

Benoît Magimel dans PACIFICTION – TOURMENT SUR LES ÎLES

Denis Ménochet dans PETER VON KANT

César de la meilleure actrice dans un second rôle

Judith Chema dans LE SIXIÈME ENFANT

Anaïs Demoustier dans NOVEMBRE

Anouk Grinberg dans L’INNOCENT

Lyna Khoudri dans NOVEMBRE

Noémie Merlant dans L’INNOCENT

César du meilleur acteur dans un second rôle

François Civil dans EN CORPS

Bouli Lanners dans LA NUIT DU 12

Micha Lescot dans LES AMANDIERS

Pio Marmaï dans EN CORPS

Roschdy Zem dans L’INNOCENT

César du meilleur espoir féminin

Marion Barbeau dans EN CORPS

Guslagie Malanda dans SAINT OMER

Rebecca Marder dans UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN

Nadia Tereszkiewicz dans LES AMANDIERS

Mallory Wanecque dans LES PIRES

César du meilleur espoir masculin

Bastien Bouillon dans LA NUIT DU 12

Stefan Crépon dans PETER VON KANT

Dimitri Doré dans BRUNO REIDAL, CONFESSION D’UN MEURTRIER

Paul Kircher dans LE LYCÉEN

Aliocha Reinert dans PETITE NATURE

César du meilleur scénario original

À PLEIN TEMPS

LES AMANDIERS

EN CORPS

L’INNOCENT

SAINT OMER

César de la meilleure adaptation

COUPEZ !

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT

LA NUIT DU 12

César de la meilleure musique originale

À PLEIN TEMPS

COUPEZ !

L’INNOCENT

LA NUIT DU 12

PACIFICTION – TOURMENT SUR LES ÎLES

LES PASSAGERS DE LA NUIT

César du meilleur son

EN CORPS

L’INNOCENT

NOVEMBRE

LA NUIT DU 12

PACIFICTION – TOURMENT SUR LES ÎLES

César de la meilleure photo

LES AMANDIERS

EN CORPS

LA NUIT DU 12

PACIFICTION – TOURMENT SUR LES ÎLES

SAINT OMER

César du meilleur montage

À PLEIN TEMPS

EN CORPS

L’INNOCENT

NOVEMBRE

LA NUIT DU 12

César des meilleurs costumes

LES AMANDIERS

COULEURS DE L’INCENDIE

EN ATTENDANT BOJANGLES

L’INNOCENT

PACIFICTION – TOURMENT SUR LES ÎLES

SIMONE – LE VOYAGE DU SIÈCLE

César des meilleurs décors

LES AMANDIERS

COULEURS DE L’INCENDIE

LA NUIT DU 12

PACIFICTION – TOURMENT SUR LES ÎLES

SIMONE – LE VOYAGE DU SIÈCLE

César des meilleurs effets visuels

LES CINQ DIABLES

FUMER FAIT TOUSSER

NOTRE-DAME BRÛLE

NOVEMBRE

PACIFICTION – TOURMENT SUR LES ÎLES

César de la meilleure réalisation

Cédric Klapisch pour EN CORPS

Louis Garrel pour L’INNOCENT

Cédric Jimenez pour NOVEMBRE

Dominik Moll pour LA NUIT DU 12

Albert Serra pour PACIFICTION – TOURMENT SUR LES ÎLES

César du meilleur film de court métrage d’animation

CÂLINE réalisé par Margot Reumont

NOIR-SOLEIL réalisé par Marie Larrivé

LA VIE SEXUELLE DE MAMIE réalisé par Urska Djukic, Emilie Pigeard

César du meilleur film de court métrage documentaire

CHURCHILL, POLAR BEAR TOWN réalisé par Annabelle Amoros

ÉCOUTEZ LE BATTEMENT DE NOS IMAGES réalisé par Audrey & Maxime Jean-Baptiste

MARIA SCHNEIDER, 1983 réalisé par Elisabeth Subrin

César du meilleur film de court métrage de fiction

HAUT LES COEURS réalisé par Adrian Moyse Dullin

PARTIR UN JOUR réalisé par Amélie Bonnin

LE ROI DAVID réalisé par Lila Pinell

LES VERTUEUSES réalisé par Stéphanie Halfon

César du meilleur film d’animation

ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE réalisé par Jean-Christophe Roger et Julien Chheng

MA FAMILLE AFGHANE réalisé par Michaela Pavlatova

LE PETIT NICOLAS – QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre

César du meilleur film documentaire

ALLONS ENFANTS réalisé par Thierry Demaizière et Alban Tuerai

LES ANNÉES SUPER 8 réalisé par Annie Ernaux et David Ernaux-Briot

LE CHÊNE réalisé par Laurent Charbonnier et Michel Seydoux

JANE PAR CHARLOTTE réalisé par Charlotte Gainsbourg

RETOUR À REIMS (FRAGMENTS) réalisé par Jean-Gabriel Périot

César du meilleur premier film

BRUNO REIDAL, CONFESSION D’UN MEURTRIER réalisé par Vincent Le Port

FALCON LAKE réalisé par Charlotte Le Bon

LES PIRES réalisé par Lise Akoka et Romane Gueret

SAINT OMER réalisé par Alice Diop

LE SIXIÈME ENFANT réalisé par Léopold Legrand

César du meilleur film étranger

AS BESTAS réalisé par Rodrigo Sorogoyen

CLOSE réalisé par Lukas Dhont

LA CONSPIRATION DU CAIRE réalisé par Tarik Saleh

EO réalisé par Jerzy Skolimowski

SANS FILTRE réalisé par Ruben Östlund

César du meilleur film

LES AMANDIERS réalisé par Valeria Bruni Tedeschi

EN CORPS réalisé par Crédit Klapisch

L’INNOCENT réalisé par Louis Garrel

LA NUIT DU 12 réalisé par Dominik Moll

PACIFICTION – TOURMENT SUR LES ÎLES réalisé par Albert Serra

