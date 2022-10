Emmy Awards 2022 : la liste complète des récompenses

Ce lundi 11 septembre 2022, l’Academy of Television Arts and Sciences s’est réuni pour distinguer les programmes télévisés de l’année passée… Succession, Squid Game, Ted Lasso et White Lotus sont repartis en tant que grands vainqueurs de la soirée.

Séries dramatiques

Dans la catégorie Séries dramatiques, Succession arrivait en tête de la compétition avec une vingtaine de nominations. La série, qui avait déjà remporté de nombreuses récompenses en 2020, était suivie de peu par le phénomène Squid Game qui cumulait huit nominations. Severance, Ozark et Yellowjackets, trois des shows les plus marquants de l’année 2021 ont également été nommés dans différentes catégories.

Finalement, Succession a assuré le triomphe de la plateforme HBO Max tandis que Squid Game peut dorénavant se ravir d’être la première série étrangère à avoir reçu plusieurs récompenses majeures (meilleur acteur, meilleur réalisateur). On remarquera également que l’actrice Zendaya s’est vue décerner son deuxième Emmy en tant qu’actrice dans une série dramatique pour Euphoria, un prix qu’elle avait déjà remporté en 2020.

Meilleure série télévisée dramatique : SUCCESSION

Meilleur acteur dans une série dramatique : Lee Jung-jae dans Squid Game

dans Meilleure actrice dans une série dramatique : Zendaya dans Euphoria

dans Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique : Matthew Macfayden dans Succession

dans Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique : Julia Garner dans Ozark

dans Meilleur acteur invité dans une série dramatique : Colman Domingo dans Euphoria

dans Meilleure actrice invitée dans une série dramatique : Lee You-mi dans Squid Game

dans Meilleur scénario pour une série dramatique : Jesse Armstrong pour Succession (Episode « All the Bells Say »)

pour (Episode « All the Bells Say ») Meilleure réalisation pour une série dramatique : Hwang Dong-hyuk pour Squid Game (Episode « Red Light, Green Light »)

Séries comiques

Dans la catégorie Séries comiques, Ted Lasso était encore une fois la série la plus nommée après avoir déjà remporté de nombreuses récompenses l’année dernière. La série AppleTV+ est ainsi repartie de la soirée avec quatre récompenses majeures (meilleure série comique, meilleur acteur, meilleur acteur dans un second rôle, meilleure réalisation) tandis que Disney a surpris en réussissant à s’imposer avec sa série Abbott Elementary.

Meilleure série télévisée comique : Ted Lasso

Meilleur acteur dans une série comique : Jason Sudeikis dans Ted Lasso

dans Meilleure actrice dans une série comique : Jean Smart dans Hacks

dans Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique : Sheryl Lee Ralph dans Abbott Elementary

dans Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique : Brett Goldstein dans Ted Lasso

dans Meilleur acteur invité dans une série comique : Nathan Lane dans Only Murders in the building

dans Meilleure actrice invitée dans une série comique : Laurie Metcalf dans Hacks

dans Meilleur scénario pour une série comique : Quinta Brunson pour Abbott Elementary (Episode « Pilot »)

pour (Episode « Pilot ») Meilleure réalisation pour une série comique : MJ Delaney pour Ted Lasso (Episode « No Weddings and a Funeral »)

Mini-séries

Sans grande surprise, White Lotus a été la grande gagnante de la catégorie mini-série. Meilleure série limitée, meilleur acteur dans un second rôle, meilleure actrice dans un second rôle, meilleure réalisation et meilleur scénario… La série avait été l’un de nos coups de cœur de l’année 2021 et c’est donc sans surprise qu’elle a collectionné les trophées.

Le succès est tel qu’une deuxième saison a été commandée et sera diffusée en octobre. En espérant que la qualité soit toujours au rendez-vous !

Meilleure série limitée : White Lotus

Meilleur acteur : Michael Keaton dans Dopesick

dans Meilleure actrice : Amanda Seyfried dans The Dropout

dans Meilleur acteur dans un second rôle : Murray Bartlett dans White Lotus

dans Meilleure actrice dans un second rôle : Jennifer Coolidge dans White Lotus

dans Meilleure réalisation : Mike White pour White Lotus

pour Meilleur scénario : Mike White pour White Lotus

Écoutez-nous !

Soutenez-nous !